الأهلي يعود لنظام اليوم الكامل في التدريبات بالتتش

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريب علي فترتين بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في دور الــ8 من النسخة القديمة لبطولة كأس مصر .



وكان فريق النادي الأهلي قد عاد للتدريبات أمس على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

وحدد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر مرانا صباحيا وآخر عصر اليوم في إطار تنفيذ البرنامج البدني المحدد للاعبين.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على عقد إجتماع مع أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، وحرص عبد الحفيظ على الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين من طبيب الفريق والبرنامج التدريبي الذي يخضعون له.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.