بإطلالة جريئة من البحر نوال الزغبي تبهر متابعيها على إنستجرام

كعادتها تفضل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. صور الفنانة نوال الزغبي انستجرام

نوال الزغبي



إطلالة أنيقة للفنانة نوال الزغبي



وظهرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بإطلالة جريئة وأنيقة بفستان قصير بينك مشجر بنقوشات البيضاء وتوب بلون الموف ونسقت معه حذاء باللون البني وحقيبة باللةت البيج الفاتح وعقد باللون البيج أيضا

أما عن مكياجها فاعتمدت على مكياج هادىء وروج باللون النبيتى الغامق و حاذت الصورة إعجاب متابعيها.



أما عن تسريحة شعرها فقد قامت بتجميعه لأعلى مع ترك بعد الخصات على الوجه بأنسيابية .

