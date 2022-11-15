عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جريئة من البحر نوال الزغبي تبهر متابعيها على إنستجرام

نوال الزغبي
نوال الزغبي

كعادتها تفضل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. صور الفنانة نوال الزغبي انستجرام

 

 

نوال الزغبي


إطلالة أنيقة للفنانة نوال الزغبي
 

وظهرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي  بإطلالة جريئة وأنيقة بفستان قصير بينك مشجر بنقوشات البيضاء وتوب بلون الموف  ونسقت معه حذاء باللون البني وحقيبة باللةت البيج الفاتح وعقد باللون البيج أيضا

أما عن مكياجها فاعتمدت على مكياج هادىء وروج باللون النبيتى الغامق و حاذت الصورة  إعجاب متابعيها.
 

أما عن تسريحة شعرها فقد قامت بتجميعه لأعلى مع ترك بعد الخصات على الوجه بأنسيابية .
 

نوال الزغبي صور نوال الزغبي الفنانة نوال الزغبي الفنانة نوال الزغبي انستجرام صور الفنانة نوال الزغبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

لغز يرعب كفر الشيخ.. ثلاث جثث متعفنة من أسرة واحدة | ما القصة؟

الحالة المالية ستزداد سوءا.. قلق من ارتفاع عدد السكان لـ8 مليارات نسمة

العلاقة الزوجية.. الإفتاء: لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته في 3 أوقات

العفو الرئاسي: إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا

عودة الكمامات واجتماع طارئ.. أول تعليق من لجنة الصحة بشأن الفيروسات التنفسية

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة ..هبة قطب تكشف عن طريقة سهلة لزيادة رغبة المرأة في العلاقة الزوجية.. وقرار عاجل بشأن السيطرة على انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين الأطفال

هل تمنع الكمامات الفيروس التنفسي؟ | رد حاسم

قبل ما تقتلك ببطء ..علامات تحذيرية لوجود الجلطة الدموية في الجسم

الإمساك مؤشر للإصابة بسرطان الأمعاء.. تجنبه قدر المستطاع

طبق يتجاهله الكثير في الشتاء.. يرفع مناعتك ويحميك من السرطان

تقتلهم ببطء وتسبب مشاكل في القلب.. مشروبات شائعة يتناولها ملايين المراهقين

الإصابة بالفشل الكلوي .. تحذير من الجمع بين تلك الأدوية لعلاج دور البرد المنتشر

نشرة المرأة| أجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ومكمل غذائي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

ترشيحاتنا

أوكرانيا: الضربات الصاروخية هي رد روسيا على مفاوضات السلام

ارتفاع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

جيلبولت: كندا ملتزمة بتوفير 5.3 مليار دولار لمكافحة التغيرات المناخية.. فيديو

بوست رجلها تسيبني للصبح.. مطلقة: حماتي طردتني بهدوم البيت من غير مليم

الرئيس السيسي يوجه بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل

وزير الخارجية الصيني: تأكيد روسيا بعدم دخولها حربا نووية موقف مسؤول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه الأنفلونزا وكورونا.. 6 فئات أكثر عرضة للإصابة بـ الفيروس المخلوي

بإطلالة جريئة من البحر نوال الزغبي تبهر متابعيها على إنستجرام

كيف تحمي طفلك من عدوى الفيروس المخلوي؟

دراسة: الأشخاص المصابين بـ COVID هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية حادة

فيديو

يوم الطاقة بقمة المناخ.. مبادرة تطلقها وزارة الكهرباء لحماية البيئة

فيهم الصالحون والطالحون.. حقيقة سرقة الجن للمال والذهب من المنزل|فيديوجراف

منتشر في المدارس ويهدد الاطفال.. معلومات صادمة عن الفيروس التنفسي.. تغطية خاصة

تحذير عاجل.. أمطار تضرب عدة محافظات وانخفاض درجات الحرارة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ