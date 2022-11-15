مشيرة خطاب: مصر حققت نقلة نوعية في حقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية

أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتنظيم مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ.

وقالت مشيرة خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،:" القانون ينظم حقوق كل إنسان ".

وأضافت مشيرة خطاب: "الدستور أكد أن حقوق الإنسان احد مقومات المجتمع ومصر حققت نقلة نوعية في الحقوق المدنية والسياسية خاصة للمرأة ".

وتابعت مشيرة خطاب: "مصر حققت نقلة نوعية في حقوق الإنسان بعد إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومصر تستهدف الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ".

واكملت مشيرة خطاب: "مصر تتبنى منظومة حقوق الإنسان، ولا تخضع لاي ضغط وهناك قانون يطبق على الجميع ".