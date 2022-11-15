برلماني: استمرار قرارات العفو الرئاسي والإفراجات تطبيق عملي لاستراتيجية حقوق الإنسان

أشاد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بسلسلة الإفراجات الأخيرة بالعفو عن بعض المحبوسين وإخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيا، في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي، وبتوجيهات من القيادة السياسية في ظل الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.

وقال "عثمان"، في تصريح له اليوم، إن استمرار قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين وآخرها إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم، تؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز الحقوق والحريات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحرص على التطبيق العملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.



وأضاف النائب أحمد عثمان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف تراعي الأبعاد الإنسانية في الجمهورية الجديدة بكافة القرارات والمجالات، خاصة في ظل الحرص على دمج المفرج عنهم في المجتمع .



وكان قد أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل عدد ٣٠ من المحبوسين احتياطيًا وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، وأن اللجنة تؤكد على استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.