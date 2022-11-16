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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش تعقد ندوة بعنوان «في حب مصر»

الحضور بندوة في
الحضور بندوة في حب مصر

أكد  الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش  شمال سيناء ، عن قيام  جامعة العريش  بدعم منتسبيها  للقيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والتعمير، والحفاظ على الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 جاء ذلك أثناء الندوة ابتي نظمها معهد الدراسات البيئية بالخربة التابع لجامعة العريش محافظة شمال سيناء ،  بعنوان “في حب مصر" ، بالتعاون مع مركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب بمركز التنمية البشرية وقطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة مركز التنمية البشرية

 

تأهيل القيادات

و ألقى الندوة الدكتور طاهر نصر عبد الرازق، المدرس بهيئة الطاقة النووية والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات.

هذا وقد حضر الندوة عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب وعدد من أفراد المجتمع المدني.

وأشراف علي تنفيذ الندوة  الدكتور محمود إبراهيم محمود، عميد معهد الدراسات البيئية بالخربة، والدكتور محمد عبد المهدي البكري وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

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العريش ندوة مصر جامعه

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