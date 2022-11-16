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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان فيرسا 2023 أرخص سيارة سيدان في الولايات المتحدة

نيسان فيرسا 2023
نيسان فيرسا 2023

كشفت  نيسان  عن أسعار سيارتها الجديدة "فيرسا" موديل 2023 والتي تعد أرخص سيارة سيدان بأربعة أبواب يمكن شراؤها في الولايات المتحدة ، بسعر يبدأ من 15,730 دولارًا فقط.

ارتفعت تكلفة السيارات بشكل مبالغ فيه خلال الأشهر الأخيرة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص قطع الغيار واضطربا سلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية على مستوى العالم كله. يستفيد نظام الوكلاء غير الخاضعين للرقابة في الولايات المتحدة إلى أقصى حد من نقص العرض مقابل الطلب ، وتظهر الأبحاث الحديثة أن العملاء على استعداد لدفع ما يصل إلى خمسة أرقام فوق السعر التجزئة المحدد من قبل صانع السيارات، ولكن الأغلبية العظمي من المشترين الجدد يبحثون عن حلول تنقل رخيصة إلى حد ما.

نجحت  نيسان   في استغلال تعطش المشتري لفئة السيارات الجديدة الرخيصة وقدمت سيارتها السيارة "نيسان  فيرسا 2023" لتكون بمثابة المنقذ للعائلات متوسطة الدخل.

 وفقًا لاستطلاع حديث أجرته نيسان ، حدد 53٪ من المشاركين أن تكلفة السيارة وثمنها من أهم العوامل التي تحدد الإقبال على الشراء من عدمه،  يليها الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة 34٪.

ظلت سيارة Nissan Versa تحمل لقيا السيدان الأرخص في السوق الأمريكي لبعض الوقت ولم تتفوق عليها سوى سيارة أخرى باعتبارها أرخص سيارة متوفرة في الولايات المتحدة. هذا العام ، تفوقت نيسان فيرا حتى على سيارة ميتسوبيشي ميراج G4 موديل 2023، والتي تبدأ بسعر 17245 دولارًا. أرخص سيارة بشكل عام هي شيفروليه سبارك ، التي تبلغ قيمتها 13600 دولار ولكنها ليست مناسبة للعائلات.

الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في مع نيسان فيرا هو قدرة الشركة الاحتفاظ بالسعر المنخفض مع الاستمرار في تقديم طراز 2023 بكامل مميزاته القياسية الجديدة والفيس ليفت.

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عندما حددت أسعار سيارة Versa لعام 2023 ، من الواضح أن نيسان أخذت بحثها على محمل الجد، مع تكلفة Versa SR أقل من 20 ألف دولار وتحديدا 19,720 دولار ، وأدناه تجلس فئة SV بسعر 19020 دولارًا.، بينما تبلغ تكلفة Versa S المزودة بناقل الحركة Xtronic CVT ما يصل إلى 17400 دولارًا ، ويبلغ سعر الطراز الأساسي ، المجهز بناقل حركة يدوي بخمس سرعات ، 5,730 دولارًا فقط.

يحصل الجزء الخارجي من سيارة فيرسا 2023 سيدان على واجهة وشبكة تهوية أمامية جديدة بالكامل ، وشعارات نيسان جديدة من الداخل والخارج ، مع مجموعة من العجلات المعدنية مقاس 17 بوصة على طراز Versa SR الذي يتصدر النطاق. تحتوي كل سيارة على مكابح طوارئ أوتوماتيكية مع اكتشاف المشاة ، والتحذير من مغادرة المسار ، والفرملة الخلفية التلقائية ، ومساعدة الضوء العالي. تتضمن تقنية الأمان الاختيارية تحذير النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية.

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