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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحدي جديد بين "جولف R" و "نيسان Z" .. شاهد هذا السباق

سباق مميز بين جولف R
سباق مميز بين "جولف R" و "نيسان Z"

تتعدد السباقات التنافسية في عالم السيارات، حيث تنال تلك الفعاليات اقبال كبير بين محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة إلى النتائج المبهرة والارقام الجديدة وفقًا لكل اصدار، إلى جانب قدرات المناورة واللحظات الحاسمة.

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سباق مميز بين "جولف R" و "نيسان Z" 

وفي سياق هذا الموضوع نشرت قناة Sam CarLegion المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو مميز تظهر به النسخة اليابانية نيسان Z 2023 وهي في مواجهة ايقونة فولكس فاجن جولف R موديل 2022 والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة، حيث تعالت اصوات المحركات لتعلن عن انطلاقة تنافسية جديدة، بين اثنين من اقوى اصدارات الصانع الياباني والالماني.

 

القدرات الفنية للسيارات المشاركة بالسباق التنافسي 

 

تعتمد نيسان Z على محرك تيربو مزدوج  سداسي الاسطوانات طراز V6، يمكنه ضخ قوة قدرها 400 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 475 نيوتن/متر، سعة 3000 سي سي، على عكس النسخة الشهيرة جولف R، والتي تضخ قوة قدرها 315 حصانا مع 421 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

وعلى الرغم من القدرات الفنية الاعلى تجهيزًا لسيارة نيسان، لكن تمتلك جولف R وزنًا اخف بنسبة 90 كيلوجرام، مع ناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 6 سرعات يعمل بتقنية الدفع الكلي.

 

شاهد .. سباق مميز بين "جولف R" و "نيسان Z" 

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