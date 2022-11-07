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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. بنتلي كونتيننتال تتحدى BMW M8 في سباق سرعة

صدى البلد

تعتبر السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي أحد أشهر السيارات الفاخرة في العالم، والتي تهدف إلى نقل سائقها وراكبها لأقصى درجات الراحة والرفاهية، الأهم من ذلك هو سرعتها الكبيرة وأدائها القوي على الطريق.

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بنتلي كونتيننتال جي تي

لكن هل كونتيننتال جي تي سريعة مثل BMW M8؟ هذا سؤال باهظ الثمن، ستحاول قناة Carwow على اليوتيوب الإجابة عليه من خلال وضع بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد مقابل سيارة BMW M8 Competition في سباق لمسافة ربع ميل.

 

يبلغ وزن سيارة BMW M8 نحو 4189 رطلاً (1900 كيلوجرام) ، لكن هذا لا شيء مقارنةً بسيارة بنتلي كونتيننتال جي تي ، والتي يبلغ وزنها في الواقع 661 رطلاً (300 كجم).

 BMW M8

لدفع كل هذا الوزن، يتم تشغيل بنتلي كونتيننتال جي تي ​​بواسطة محرك W12 ثنائية التوربو سعة 6.0 لترات تصل إلى 651 حصانًا (485 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 664 رطلاً (900 نيوتن متر).

بنتلي كونتيننتال جي تي

بينما تعتمد سيارة BMW M8 على محرك V8مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر والذي يعمل على خفض القوة وعزم الدوران مقارنة بمحرك W12، حيث ينتج 617 حصانًا فقط (460 كيلو واط) و 750 نيوتن متر من الانعطافات.

 BMW M8

تستخدم بنتلي في ناقل حركة ثنائي القابض PDK من بورشه لسيارة كونتيننتال جي تي سبيد، بينما تستخدم M8  محول عزم دوران بـ 8 سرعات أوتوماتيكي.

BMW M8 السيارات الفاخرة بنتلي BMW

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