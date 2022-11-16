ميتسوبيشي اكليبس الشكل الجديد.. صور

ظهرت سيارة ميتسوبيشي اكليبس الجديدة كليا من خلال صور رقمية تخيليه، حيث انه تم استلهام سيارة ميتسوبيشي اكليبس الجديدة التخيلية من سيارة نيسان زد موديل 2023 .

ميتسوبيشي اكليبس الشكل الجديد



ظهرت سيارة ميتسوبيشي اكليبس الرياضية لأول مرة في سنة 1989 وتوقف إنتاجها عام 2011 كـ موديل 2012، وقامت شركة ميتسوبيشي بإنتاج 906.876 سيارة منها فقط علي مستوي العام .

شركة ميتسوبيشي



كما انه تم التعاون بين شركة ميتسوبيشي وشركة كرايسلر لتطوير الجيل الأول والثاني من سيارة ميتسوبيشي اكليبس، وعند تطوير الجيل الثالث اعتمدت ميتسوبيشي علي منصة أمريكية، حتي الجيل الرابع من ميتسوبيشي اكليبس الذى انتج عام 2005 لم يحصل علي منصة تطوير يابانية .

ميتسوبيشي اكليبس الشكل الجديد



واستخدمت شركة ميتسوبيشي اسم هذا الطراز على سيارة كروس أوفر مدمجة كانت بدايتها في شهر أكتوبر من سنة 2017 كـ موديل 2018، وقامت شركة ميتسوبيشي بعمل تحالف مع شركة رينو و نيسان ، ومن المتوقع أن يتم إطلاق ميتسوبيشي اكليبس الجديدة كليا ولكن حتي الأن ليس هناك تصريحات مؤكدة تفيد بذلك .

علامة شركة ميتسوبيشي

والجدير بالذكر أن الرسومات الرقمية لسيارة ميتسوبيشي اكليبس تم أخذها من نيسان Z الرياضية الجديدة، وتتميز الواجهة الأمامية للسيارة الرقمية بتصميم جديد وبالتحديد شكل المصابيح الأمامية والشبك المستوحى من ميتسوبيشي XFC الاختبارية.