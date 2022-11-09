قبل طرحها بالأسواق .. تفاصيل ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت الجديدة

أعلنت عدد من التقارير عن قرب طرح السيارة ميتسوبيشي اكسباندر الفيس لفت داخل السوق المحلى المصرى ، بعد طرح طراز الفيس ليفت من السيارة إكليبس كروس منذ فترة .

ميتسوبيشي اكسباندر

وأكدت التقارير داخل السوق المحلى المصرى ان السيارة ميتسوبيشي اكسباندر ، متواجدة بالفعل في الموانيء في انتظار الإفراج الجمركي لطرحها بالفعل في السوق المصري عبر وكيلها دايموند موتورز.

أما عن مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسباندر الفيس لفت ، فهى تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 103 حصان وعزم 141 نيوتن متر وناقل أوتوماتيك 4 سرعات.

ميتسوبيشي اكسباندر

ويضم الشكل الخارجى للسيارة الجديدة بتعديل تصميم الشبكة الأمامية ومداخل التهوية كذلك مع المصابيح الرئيسية التي تتخذ تصميم حرف T، أما مصابيح الضباب الدائري فحصلت على اندماج أفضل في الاكصدام مع لمسات بنفس لون السيارة حولها ، وتأتي السيارة كسيارة MPV بسبعة مقاعد مع واجهة أمامية تم تعديل تصميمها بصورة كاملة مع تصميم ديناميكي ووحدات ليد مطورة في التصميم .

ميتسوبيشي اكسباندر

كما زودت بباب خلفي بتصميم جديد واضاءة خلفية ليد جديدة واكصدام خلفي بشكل مختلف. وتأتي بارتفاع ركوب يصل الي 220 مم وزاد حجم السيارة عن السابق في الأجزاء الأمامية والخلفية. وفي الداخل, تأتي بتجهيزات متطورة مع لمسات مرنة في مسند الذراع وتطعيمات الأبواب. كما زادت مساحات التخزين الداخلية في السيارة مع مساحات للزجاجات في الكونسول بواقع 600 مم .

ميتسوبيشي اكسباندر

كما تضم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر، فرامل يد كهربائية مع أوتو هولد وشاشة 8 بوصة تعمل باللمس وتكييف منطقة واحدة أوتوماتيك وعجلة قيادة بتصميم جديد .

ميتسوبيشي اكسباندر

ولم يعلن الوكيل الحصرى للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر ، أى اسعار اولية عن السيارة قبل طرحا بالسوق المصرى .