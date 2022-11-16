مش هقولك اقلعه| تعبير ناري من طارق الشناوي بسبب حلق عمرو دياب

أجاب طارق الشناوي ، الناقد الفني ، عن سؤال هل الفن الذي يقدمه المطرب ويجز تافه أو الفنان نفسه تافه، وقال :" لا الفن الذي يقدمه ويجز تافه أو المطرب نفسه تافه على الاطلاق ولكن ممكن أن يكون إنطباع أحد ما بأنه كذلك ".

منوها أنه لا يوجد عمل فنى ترمومتر أو احد فينا ترمومتر وبالتالي لا يوجد من يقول هذا العمل عظيم وكل ما دون ذلك رديء.

وأضاف" الشناوي "خلال لقائه، مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC" أن الترمومتر يعتبر قناعات من ينتقد الاعمال الفنية حيث إن هناك ملحن كبير يرى أنها قناعاته ويجب أنها تسود وهذا خطأ ، مشيرا الى أن المطرب ويجز سيبقى وإذا لم يطور من أدائه سوف ينتهى ، خاصة وانه لا يمكن أن يظل قالب فنى كما هو.

وتابع :" لا يوجد شئ ثابت للابد ولكن لابد من إدراك التغير " مستشهداً بالمطرب الراحل الشيخ حامد مرسي والذي غنى "زورنى كل سنة مرة " كانت مشكلته كان ملقب بـ "بلبل مصر" وأخذه منه الراحل موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب وظل مرسي يرتدى الطربوش ولم يتطور وتوقف وإنتهى بينما الراحل عبد الوهاب تطور من خلال أغانيه القديمة وألحانه الجديدة".

وأشار طارق الشناوي، الناقد الفني الى أن ارتداء عمرو دياب الحلق مستهجن عندنا فى مصر، ولكن فى الخارج لا يعبر عن شىء ولم يعد شئ سلبي كما كان بينما إرتداء الحلق والضفيرة للرجل ليس مرحب بها إجتماعياً ، موجها رسالة للمطرب عمرو دياب قائلا :" لن أقول لك إقلع الحلق أو البسه الراجل عنده 60 عام يختار كما يحب له ولن أتدخل فى إختيارات الناس".