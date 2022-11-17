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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | تخطت المليون.. زيادة 190 ألف جنيه على أسعار كيا سبورتاج

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2022

شهدت إصدارات شركة كيا المقدمة بالسوق المصري، زيادة سعرية جديدة ومنها النسخة سبورتاج موديل 2022 والتي تراوحت بين 110 و190 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية.

كيا سبورتاج موديل 2022 

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أحدث أسعار السيارة كيا سبورتاج 2022 بعد الزيادة الجديدة 

كيا سبورتاج موديل 2022 

الأسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 

 

الفئة الأولى LX كيا سبورتاج موديل 2022 بسعر 789,900 جنيه بدلاً من 679,900 جنيه بزيادة بلغت 110 الف جنيه.

الفئة الثانية EX كيا سبورتاج موديل 2022 بسعر 829,900 جنيه بدلاً من 719,900 جنيه اي بزيادة قدرها 110 الف جنيه.

الفئة الثالثة High Line كيا سبورتاج موديل 2022 بسعر 929,900 جنيه بدلاً من 789,900 جنيه بزيادة قدرها 140 الف جنيه.

الفئة الرابعة Top Line كيا سبورتاج موديل 2022 بسعر 1,009,900 جنيه بدلاً من 849,900 اي بزيادة بلغت 160 الف جنيه.

الفئة الخامسة GT-Line كيا سبورتاج موديل 2022 بسعر 1,069,900 جنيه بدلاً من 879,900 بزيادة قدرها 190 الف جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2022 

القدرات الفنية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 

كيا سبورتاج موديل 2022 

تستطيع السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، قادر على ضخ 140 حصانا، و 161 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات سداسي النقلات بقدرات أوتوماتيكية.

كيا سبورتاج موديل 2022 
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