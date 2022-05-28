بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2022 في مصر| صور

ارتفعت اسعار السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام كيا سبورتاج موديل 2022، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، وقدرت هذه الزيادة السعرية بنسبة بلغت 20 الف جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2022

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بالعديد من التجهيزات بحسب الفئة المقدمة ومنها، فتحة سقف بانوراما، ومقود حركة متعدد المهام، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، ورز تفعيل ايقاف المحرك، ومرايات جانبية طي كهربائية التحكم.

كيا سبورتاج موديل 2022

وتأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4480 مم للطول، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1645 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 466 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة.

كيا سبورتاج موديل 2022

ودعمت السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 140 حصانا، و 161 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع امكانية الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولًا لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.

كيا سبورتاج موديل 2022

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 554.900 جنيه بدلاً من 534.900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 609.900 جنيه بدلاً من 589.900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 654.900 جنيه بدلاً من 634.900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 704.900 جنيه بدلاً من 684.900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 719.900 جنيه بدلاً من 699.900 جنيه.