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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للقادم من الإمارات.. أسعار كيا سبورتاج 2023 بالجنيه المصري

سبورتاج موديل 2023
سبورتاج موديل 2023

يبحث الكثير من المصريين العامليين بالخارج، عن سيارة جديدة تحمل موديل العام لتلبية حاجات التنقل، بالاضافة إلى الدخول بها داخل الاراضي المصرية، وخاصة بعد القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن، والتي اتاحت العديد من السبل لاتمام هذه العملية.

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وتعتبر السيارة سبورتاج موديل 2023، واحدة من ابرز الطرازات المقدمة من عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تتمتع بتصميم رياضية انيق إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئات المطروحة.

سبورتاج موديل 2023 

وتقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 داخل السوق الاماراتي عبر عدة فئات، ومنها محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران 265 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة.

سبورتاج موديل 2023 

ودعمت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء سباعي النقلات، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية بلغت 8.8 ثانية.

سبورتاج موديل 2023 

وتأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي، مع شبكة كبيرة الحجم تتوسط مقدمة السيارة، ومصابيح LED، بالاضافة إلى حساسات ركن وحركة، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، و EBD للتوزيع الالكتروني للمكابح.

سبورتاج موديل 2023 

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 فرامل يد كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة لعرض الوسائط، وقفل مركزي، وفتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع مقود حركة متعدد الوظائف.

سبورتاج موديل 2023 

اسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في الامارات 

 

تقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بقيمة سعرية تتراوح بين 96 الف درهم وحتى 130 الف درهم، اي مايعادل قيمتة بالعملة المصرية بين 633 الف جنيه و 858 الف جنيه.

سبورتاج كيا موديل 2023 سبورتاج موديل 2023 كيا سبورتاج موديل 2023

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