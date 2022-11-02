للمغتربين.. سعر كيا سبورتاج مستعملة في السعودية| صور

يبحث العديد من المغتربين المصريين عن سيارات للشراء في السعودية، حيث يعتبر سوق السيارات السعودي من ضمن الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، ويضم عدد من العلامات التجارية المميزة، بالإضافة لقرب المسافة، ووجود عدد كبير من العمالة المصرية.

يأتي ذلك عقب قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء سيارات المواطنين المغتربين من قيمة الجمارك والرسوم المستحقة عند استيرادها لمصر مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم استرداها فيما بعد وفقاً لعدة شروط.

كيا سبورتاج موديل 2021

تعتبر السيارة كيا سبورتاج واحدة من أبرز سيارات الكروس أوفر الرياضية شهرة وشعبية في الشرق الأوسط، سواء كانت جديدة أو مستعملة، فهي سيارة اعتمادية، وتقدم تجربة قيادة مريحة وعملية بدرجة كبيرة.

كيا سبورتاج موديل 2021

مواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2021

تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 على عدة خيارات من المحركات، أبرزها محرك 4 أسطوانات، يأتي بسعة 2000 سي سي، سضخ قوة تصل الى 157 حصانا، وتتوفر بنظام دفع جر أمامي أو دفع رباعي، أو محرك 4 أسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 177 حصان، ويأتي بنظام دفع رباعي.

كيا سبورتاج موديل 2021

جاءت السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 في السعودية بالعديد من تقنيات الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق والملاحة مثل الوسائد الهوائية ويبلغ عددها 6 وسائد، مثبت سرعة متكيف مع إمكانية التشغيل والإيقاف، وحساسات ركن لمساعدة السائق في ركن السيارة، ونظام تنبيه السائق في حالة ملاحظة التشتت أو قلة التركيز خلال القيادة.

تتميز كيا سبورتاج موديل 2021 بالعديد من التجهيزات الداخلية، أبرزها شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس ويبلغ قياسها 7 بوصات، وشاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، وأزرار تحكم بالوظائف، ونظام تهوية وتدفئة في المقاعد، وفتحة سقف بانوراميه.

كيا سبورتاج موديل 2021

سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2021

يبلغ سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 "مستعملة" على منصات البيع عبر الإنترنت 115,000 ألف ريال سعودي، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها، ونوع المحرك.