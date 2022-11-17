الكويت.. حريق في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي

أفادت شركة البترول الوطنية بالكويت بأنه قد اندلع حريق محدود مساء اليوم في إحدى مضخات وحدة الغاز رقم 33 في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

وقالت إن فريق الإطفاء في الشركة توجه على الفور إلى موقع الحريق وبدأ في مكافحته.

وأكدت أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، كما لم تتأثر عمليات التصدير في المصفاة واستمرت وفق برنامجها المعتاد.



وفي سياق متصل كانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بالكويت قد أعلنت عن تمكّن فرق الإطفاء صباح اليوم الخميس من السيطرة على حريق اندلع في غرفة مصنوعة من الكيربي بأحد الجواخير في منطقة كبد.

وأوضحت الإدارة الكويتية أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز كبد والاستقلال، وعند الوصول للموقع تبين أن الحريق نشب في غرفة مصنوعة من الكيربي تستخدم كمخزن للأخشاب والأعلاف.

وباشر رجال الإطفاء عملية مكافحة الحريق ونجحوا في إخماده من دون وقوع أي إصابات.