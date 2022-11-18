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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر خرافي.. جمبسوت روبي في الرياض يثير الجدل.. شاهد

روبي
روبي

تألقت أمس الفنانة روبي بإطلالة عصرية، خلال إحيائها حفل غنائي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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سعر جمبسوت روبي 

وخطفت روبي الأنظار بإطلالة من أختيار الأستايلست سيدريك حداد، ظهرت مرتددية جمبسوت طويل بأكمام طويلة مصنوع من الجلد الأحمر الذي لا يحمل أي تطريزات أو نقوشات مما كشف عن رشاقتها.

وحمل جمبسوت روبي توقيع دار الأزياء العالميةMissoni، ووصل سعر التصميم إلى 3290 يورو، أي ما يقرب من  84 ألف جنيه مصري.

جمبسوت روبي 

وانتعلت روبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، وأعتمدت على البساطة ما زاد من أناقتها ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على  الأنستجرام.

وبدت  روبي  في حفل الرياض بخصلات شعرها الأسود المموج، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

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