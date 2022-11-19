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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يكثر في الشتاء ويتنشر بالمدارس| مرض موسمي يهدد صحة الأطفال

الالتهاب السحائى
الالتهاب السحائى

مع قرب بداية  فصل الشتاء وخاصة اثناء الدراسة يكثر وبنتشر مرض الالتهاب السحائى، ويعد هذا المرض  بعبع اي اسرة ، خاصة لمن لهم أطفالهم في المدارس ، الأمر الذى يثير  ذعر  المواطنين خوفا على أبنائهم  ، خاصه ان هذا المرض ينتقل عن طريق العدوى ، بسبب الزحام والتكدس بين الطلاب ..

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حسب موقع موقع kidshealth  فان الالتهاب السحائي  من أخطر الامراض  لانه يسبب معدلات مرتفعة من الوفيات ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة طويلة الأجل ، والدراسات اكدت ان هذا النوع من الالتهاب السحائي يتسبب في وفاة 1 من كل 10 أشخاص مصابين به ويعاني 1 من كل 5 أشخاص مصابين به من مضاعفات وخيمة ، وعلى الرغم من أنه يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، فإن الأطفال هم الفئة أكثر عرضة للإصابة به.

ويزداد احتمال الإصابة في التجمعات الحاشدة، أو فى تكدسات يتجمع فيها الطلاب ،  ويمكن أيضا ان يصاب به شخص ضعيف المناعه مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو، والتدخين السلبي ،

انتقال العدوى 
تختلف طرق انتقال العدوى  ، حيث ان معظم البكتيريا التي تسبب التهاب السحائي  مثل المكورات السحائية، والعقدية الرئوية، تستقر في الأنف والحلق عند الانسان ، وتنتقل من شخص إلى آخر عبر رذاذ الإفرازات التنفسية أو إفرازات الحلق.

اعراضه 
وقد يسبب التهاب السحائي ظهور أعراض وعلامات في الأطفال المواليد الجدد، حيث قد يظهر المواليد والرضع هذه العلامات:

⁃ ارتفاع في درجة الحرارة
⁃ البكاء المستمر
⁃ النعاس المفرط أو التهيج
⁃ الخمول أو الركود
⁃ التغذية السيئة
⁃ تصلب في جسم الطفل ورقبته

يمكن أن تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

⁃ الصداع الشديد
⁃ تصلب الرقبة أو الألم في الرقبة
⁃ الحمى الشديدة
⁃ النعاس، والارتباك، والسبات الجزئي
⁃ الاختلاجات
⁃ الطفح
⁃ آلام المفاصل
⁃ برودة اليدين والقدمين  
⁃ التقيؤ


الوقاية منه 
الوقاية من التهاب السحائي   يكون من خلال التطعيم هي الوسيلة الأكثر فعالية في الحد من هذا  المرض وأثره بتوفير حماية طويلة الأمد.

الشتاء فصل الشتاء مرض الالتهاب السحائى الالتهاب السحائي التدخين السلبي البكتيريا

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