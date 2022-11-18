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رئيس التحرير
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مرأة

إحداهن تخطى الـ400 ألف جنيه.. أسعار خرافية لفساتين النجمات في مهرجان القاهرة| شاهد

أسعار خرافية لفساتين
أسعار خرافية لفساتين النجمات في مهرجان القاهرة

أثارت الكثير من نجمات الفن والمشاهير جدلا واسعا خلال مشاركتهن في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال٤٤، وذلك بسبب إطلالاتهن أثناء الأيام الماضية.
تنوعت فساتين وإطلالات النجمات خلال ظهورهن على السجادة الحمراء والمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بين التصميمات الجريئة والغير تقليدية التي تألقت بها بعضهن.

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ولم تقتصر أثارة الجدل على التصميمات فقط ولكن أسعار الفساتين التي كان بعضها مبالغ فيه أثار حالة من الدهشة بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي، نرصد لكم فيما يلي أبرز أسعار فساتين و إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة.

 

أسعار فساتين النجمات في مهرجان القاهرة 

 

إلهام شاهين 

ظهرت في رابع يوم من فعاليات امهرجان القاهرة بفستان من دار الأزياء العالمية فالنتينو Valentino، وبلغ سعره 6436 يورو أي ما يقرب من 164 ألف جنيه.

إلهام شاهين

مي عمر

حمل فستان مي عمر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة  توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، وقد بلغ سعر فستان مي عمر ما يقرب من ١٥٥ ألف جنيه مصري.

مي عمر 

بسنت شوقي 

بينما أختارت بسنت شوقي سعر فستان في افتتاح المهرجان من ماركه backless dress ،وبلغ سعره حوالي 6750 ريال سعودي، أي ما يعادل بالمصري حوالي 48 الف جنية مصري.

بسنت شوقي

يسرا 

لفت فستان يسرا في افتتاح المهرجان الأنظار حيث بلغ سعره حوالي 3995 دولار من ماركه Taller Marmo أي ما يعادل 98  الف جنية مصري، كما بلغ سعر الحذاء  1304 دولار من ماركه bottega veneta أي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري.

يسرا

مايان السيد

ارتدت فستان ملفت و جرئ في حفل الأفتتاح وكان من تصميم cucculelli shaheen، ويصل سعره إلى 16.800 الف دولار أي ما يعادل 410 الف جنيه مصري.

 

مايان السيد

 

 

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