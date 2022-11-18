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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

لمدة 36 ساعة.. قطع المياه عن مدينة مطوبس بكفر الشيخ غدا

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، انقطاع المياه عن مدينة مطوبس والقرى التابعة، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩ الساعه ١١ مساء حتى  يوم الاثنين الموافق٢٠٢٢/١١/٢١ الساعه ١١ صباحا .

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظراً للقيام بأعمال ربط خط زهر قطر ١٠٠٠ مللى بخط grp امام المحكمه ، وايضا ربط خط زهر قطر ١٠٠٠ مللى بخط grp امام مستشفى مطوبس العام  .

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضى.

 

 

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