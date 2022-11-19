صدمة.. عمرو أديب يكشف مفاجأة جديدة عن تطبيق تويتر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة تويتر قرر منع أي هجوم على موقع تويتر.



وأوضح عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر،:" "وارد جدا أن تويتر يقع"، متسائلا هل يقصد إيلون ماسك تدمير تويتر، مؤكدا أن أيلون ماسك ينتمي للحزب الجمهوري، مضيفا: "إيلون ماسك جبار.. وحاليا بيفكر يرجع الحسابات المقفولة ومنها حساب ترامب".

وأكمل:" من هنا ليوم الاثنين القادم هنفهم الحكاية، هل هيقفلوا أو هيعملوا ايه هنشوف، موضحا :"إيلون ماسك سرح نصف العمالة بشركة تويتر، ومازال العمل مستمرا بشكل طبيعي.