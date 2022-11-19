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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اليوم العالمي للمرحاض.. الطريقة الصحيحة لتنظيف الحمام والتخلص من البكتيريا

اليوم العالمي للمراحيض
اليوم العالمي للمراحيض

يحتفل العالم في 19 نوفمبر/تشرين ثاني من كل عام باليوم العالمي للمرحاض لتسليط الضوء على أهمية المرحاض على نحو خاص والحمامات بوجه عام على حياة البشر.

وبهذه المناسبة اليك، أفضل الخطوات لتنظيف الحمام والمراحيض والتخلص من الجراثيم والبكتريا.
 

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، إذا كان لديك عفن ينمو على بلاط الحمام، فإليك الخطوات للتخلص منه..

الخل
الخل  نفسه عامل تنظيف. تحضير المحلول عن طريق خلط نصف كوب خل و نصف كوب ماء. رش هذا المحلول على المنطقة المتعفنة وادعكها بفرشاة.

التبييض 
المبيض يقتل العفن والعفن الفطري بسرعة. اصنعي محلولًا باستخدام نصف كوب مبيض
و 3/4 كوب ماء. الآن قومي برش هذا المحلول على البلاط واغسله بماء جيد. ضعي في اعتبارك أن المُبيض الموجود على الأرض قد تم تنظيفه تمامًا لأنه دهني جدًا.

الأمونيا
بمساعدة الأمونيا ، يمكن أيضًا التخلص من العفن والعفن في الحمام. قومي أولاً بملء الأمونيا في زجاجة رذاذ. 

رشي على المناطق المصابة في الحمام. افركي هذه المناطق المتسخة بفرشاة ثم اتركيها هكذا لمدة ساعتين. نظفي بعد التجفيف.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يشير العفن أيضًا إلى مشاكل مثل وجود الأنابيب المتشققة وتسريب الأنابيب في الحمام التي لا أحد يهتم بها، تسمح أنابيب التسرب بتراكم الرطوبة ، مما يسمح بنمو العفن والفطريات.

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