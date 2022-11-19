البنك العقاري: تدشين مصارف رقمية يرسخ الاستقرار المالي والنقدي

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن التوجه لتدشين بنوك رقمية يعزز من ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي وتمكين القطاع المصرفي من أداء دوره على أكمل وجه ومساعدته على تحقيق الميزة التنافسية.

وأضاف "ناجي"، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المنصة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن البنك المركزي أخذ على عاتقه دراسة الأمر منذ عامين، لكنه تريث في اتخاذ قرار منح الرخص للتأكد من أن السوق ومعطياته مناسبة لطرح المعايير الحاكمة للبنوك الرقمية ووضع الشروط الخاصة بها.

وتابع: "تعدد واختلاف أنواع البنوك الرقمية وتنوع "موديلاتها" ومن ثم كان لا بد من الوقوف على كافة الأنواع لاختيار النوع الذي يحافظ على ماهية القطاع المصرفي ويتمتع بمحدودية المخاطر وأخيرا مواكبة التطورات العالمية.

واعتبر وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، أن البنك المركزي وضع نصب عينيه تجارب الأسواق الأخرى التي بادرت بتدشين بنك رقمي وقياس تلك التجارب والوقوف عليها لتحديد توجهات السوق المحلي فيما بعد.