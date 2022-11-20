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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة بأسلوب "الفك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة بأسلوب "الفك" وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث تم إستهدافه وضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه 5 حوادث سرقة عدادات مياه من داخل المساكن بذات الأسلوب وأقر بتصرفه فى العدادات المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مقابل مبلغ مالى ، "أمكن ضبطه" وبحوزته العدادات المستولى عليها وبمواجهته بما  جاء بأقوال المتهم الأول أيدها .

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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