في عيد ميلاده.. قصة بداية أحمد صيام الفنية| وهذا من اكتشفه؟

عيد ميلاد أحمد صيام.. يحتفل اليوم الأحد 20 نوفمبر، الفنان أحمد صيام بعيد ميلاده الـ 69، إذ ولد بمثل هذا اليوم في كوم حمادة بالبحيرة عام 1953.

أحمد صيام وبدايته الفنية

وفي لقاء تلفزيوني سابق له، كشف الفنان أحمد صيام، تفاصيل جديدة عن مشواره الفني، مؤكدا أن موضوع التمثيل لم يكن في تفكيره.

وأضاف أحمد صيام، في حوار مع الاعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، إنه بعد دخول الجامعة تم اكتشافه على مسرح الجامعة، لافتا إلى أن المخرج جلال الشرقاوي من الأشخاص الذين كان لهم دورا هام في بداية مشواره الفني.

ووتابع الفنان أحمد صيام، أن مجال الفن احتاج منه قراءة كتب كثيرة وعمل أبحاث.

أحمد صيام ومسرحية لعبة الجنيه

ويعرض للفنان احمد صيام مسرحية «لعبة الجنيه» من إخراج أحمد عبدالرحمن العسعوس، وبطولة الفنان أحمد صيام، والفنانة رانيا فتح الله، والفنان حسن عبدالفتاح، والفنان خالد محروس.

صناع مسرحية لعبة الجنيه

صرح المخرج أحمد عبدالرحمن العسعوس، أن مسرحية «لعبة الجنيه» كوميدية ومن تأليف حسام الدالي، ويتم العرض على مسرح الهوسابير بالقاهرة يوميًا في تمام الساعة 8 مساءً.

وأضاف دور الفنان أحمد صيام، الذي يدعي «ابراهيم» بمسرحية لعبة الجنيه، أنه يبحث عن المال بشتى الطرق المشروعة، وغير المشروعة، وسيده الأول هو الجنيه، ولا يعرف أي شيء عن المبادئ ومستعد التفريط مقابل المال، وهو زوج عدلات في المسرحية.

أوضح دور الفنانة رانيا فتح الله تجسد «عدلات زوجة ابراهيم» إمرأة بسيطة لا تهتم بأي أمر سوى أن يومها يمر، وتعاني بخل زوجها إبراهيم وهي تتبعه دائمًا مرغمة.

وأشار إلى أن الفنان حسن عبدالفتاح يجسد شخصية «منصور والد خديجه» رجل متزن وذو أخلاق وصاحب قيم ودائما هو مصدر الحكمة والعقل.

وقال إن دور الفنان خالد محروس يتجسد شخصية «ميمي ابن اخو ابراهيم المتوفي» يهوب الطرب ويبحث عن أي فرصة للوصول دون أي إعتبار.

واختتم أن مسرحية لعبة الجنيه تعرض رسالة معينة للجمهور، وهي أن التطور الاقتصادي السريع يرتكز على دعائم رئيسية، وهناك أهمية التي تمثل حجرًا أساسيًا في التدفق المالي ونجاح العلاقات بين كافة الأطراف.