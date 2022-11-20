رانيا يوسف توجه رساله غامضة بعد تصدر التريند

نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صور جديدة لها من أحدث إطلالتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان مخطط باللونين الأبيض والأسود، وشعر باللون البني والميكب الناعم.

وكتبت رانيا يوسف: "ما دمت تعرف من تكون وما الذي يجعلك سعيدا فلا يهم كيف يراك الآخرون".

يذكر أن رانيا يوسف تفضل اختيار الفساتين المميزة واللافتو التي تكشف عن جمالها ومتابعه أحدث صيحات الموضة .

كما تميل رانيا يوسف، إلى اختيار ألوان الشعر الغامقة مثل الأسود والبني الذي يتناسب مع لون بشرتها ويكشف جمالها.