الرقابة المالية: 13 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 8 أشهر

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتى اغسطس 2022 بمعدل 55.5% على أساس سنوى .

أوضحت الرقابة المالية فى تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة سجلت 13 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أغسطس 2022 مقابل 8.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى 2021.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) الوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.

حجم الأقساط التأمينية خلال 8 أشهر

وكشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن حجم الأقساط التأمينية المحصلة والتى سجلت 37.5مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى اغسطس 2022 مقابل 37.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق بنمو 13.7%.

وأشار تقرير الرقابة المالية ،الى أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير -أغسطس 2022، مقابل 13.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير- أغسطس 2021، بإرتفاع قدره9.2%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 22.3مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس، مقارنة 19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 17%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 31.6مليار جنيه خلال ال8 أشهر الاولى من 2022، مقابل 30 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإرتفاع 5.2%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط بقيمة 5.8 مليار جنيه خلال يناير-أغسطس 2022، مقابل 2.9مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 101.6%.

شركات قطاع الأعمال العام تتصدر سوق التأمين

واستحوذتا شركتى مصر لتأمينات الحياة و مصر للتأمين التابعين لمجموعة مصر القابضة للتأمين أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام على النسبة الأكبر من سوق التأمين بنحو 29.3% باجمالى أقساط تأمينية محصلة حوالى 11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير -أغسطس 2022 بحسب التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية .

وتصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة المركز الاول بنسبة 15.7% ونحو 5.9 مليار جنيه أقساط تأمينية.

وجاءت شركة مصر للتأمين فى المركز الثانى بنسبة 13.64% ونحو 5.1 مليار جنيه أقساط تأمينية