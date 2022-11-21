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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير .. هذه أسباب التشوهات الخلقية فى الأطفال

تحذير .. هذه أسباب
تحذير .. هذه أسباب التشوهات الخلقية فى الأطفال

فى السنوات الماضية زادت حالات التشوهات الخلقية بين الأطفال حديثي الولادة وهى لاتعنى عيوب الشكل فقط بل أيضا مشكلات فى أجزاء وأعضاء الجسم الداخلية للطفل مثل ثقب القلب.

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ويحلم كل الأباء والأمهات بإنجاب أطفال أصحاء لا يعانون من التشوهات الخلقية سواء فى الشكل أو ووظائف الجسم لذا لابد من معرفة العوامل التى تتسبب في زيادة احتمالية حدوث التشوهات الخلقية.

ووفقا لموقع “cdc” تزيد بعض الأشياء من فرص إنجاب طفل مصاب يعانى من التشوهات الخلقية ،وهى:

  • التدخين أو شرب الكحول أو تعاطي بعض الأدوية أثناء الحمل.
  • الإصابة بحالات طبية معينة  مثل السمنة أو الإصابة بداء السكري غير المنضبط قبل الحمل وأثناءه.
  • تناول بعض الأدوية مثل الإيزوتريتنون وهو دواء يستخدم لعلاج حب الشباب الشديد.

أدوية حب الشباب
أدوية حب الشباب

  • وجود شخص في عائلتك مصاب بعيب خلقي ولمعرفة المزيد حول مخاطر إنجاب طفل مصاب بعيب خلقي ، يمكنك التحدث مع أخصائي علم الوراثة أو مستشار وراثي .
  • الإصابة بعدوى معينة أثناء الحمل مثل فيروس زيكا والفيروس المضخم للخلايا.
  • المعاناة من حمى أعلى من 101 درجة فهرنهايت أو ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب التعرض للحرارة.
  • أن تكون الأم كبيرة في السن  حيث يزداد خطر حدوث تشوهات الكروموسومات مع تقدم العمر.

تنبيه: وجود أحد هذه العوامل لدى الأباء أو أحدهما لايعنى بالضرورة إنجاب طفل غير سليم ولكن وجودها يزيد من احتمالات معاناة الجنين من أحد أنواع التشوهات الخلقية لذا يجب الانتباه جيدا واجراء الفحوصات المناسبة وعلاج أى مشكلة قبل التفكير فى إنجاب أطفال

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