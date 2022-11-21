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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. ختام الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة

يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات الدورة الـ44 غداً الثلاثاء 22 نوفمبر، بدار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم الذين غابوا عن حضور حفل الافتتاح.

وشهدت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العديد من الفعاليات العامة ما بين عرض أفلام وندوات وريد كاربت للأفلام المعروضة بحضور نجومها.

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يذكر أن شهدت أروقة المهرجان إقبالا كبيرا لحضور عروض اليوم الرابع ومن بينها الفيلم البريطاني «السباحتان»، والجزائري «العايلة»، والكرواتي «مكان آمن»، والمكسيكي الأرجنتيني «ثوب من الأحجار الكريمة».

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة، وذلك في أربع مسابقات مختلفة.

 

فيما بلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيشهد أيضا عدد من الأنشطة والورش الفنية والندوات بجانب العروض السينمائية.

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