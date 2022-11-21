عايزين رضا البحراوي| تعليقات السيدات على مفاجأة مصمم الأزياء إسلام سعد لزوجته

أثار خبر احتفال مصمم الأزياء إسلام سعد بعيد زواجه بمفاجأة لزوجته والتي أشعلت السوشيال ميديا بطريقة فيلم 365 يوم سعادة جدلا واسعا علي الفيسبوك.

وقد انهالت التعليقات من السيدات علي المنشورات التي تم تداولها والتي نشرها مصمم الأزياء إسلام سعد وكان آخر منشور كتبه لزوجته " يارب أكون قدرت احققلك حلم كان نفسك فيه من زمان ♥️🙏🏻

من أبرز التعليقات" ماخلاص بقه راعوا مشاعر الناس السينجل 🤪

ربنا يسعدكم ويهنيكم وآخرون دا احنا مش عايشين ' ليه يا دنيا بتحطي ع جرحي كلونيا وقالت إحدي السيدات ده أنا عايزه رضا البحراوي وقالت أخري وبعد سنة حيتجوز عليها عادي 😜😜