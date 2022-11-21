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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز الشافعي يحتفل بنجاحاته مع اينرجي.. الأربعاء

عزيز الشافعي
عزيز الشافعي

يحل الملحن عزيز الشافعي ضيفا على الإعلامية زهرة رامي، عبر محطة راديو إنرجي 92.1، في تمام السابعة مساءا بعد اختياره نجم شهر نوفمبر.

 

اختارت محطة إنرجي عزيز الشافعي ليكون نجم شهر نوفمبر، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة على مدار العام الماضي مع العديد من النجوم منهم محمد حماقي، سميرة سعيد، سعد لمجرد، وغيرهم.

 

طرح المطرب والملحن عزيز الشافعى أغنية جديدة بصوته تحمل اسم "ولاد الناس" من كلماته وألحانه وتوزيع وسام عبد المنعم على  "يوتيوب"، منتصف أكتوبر الماضي.

 

كما تعاون عزيز الشافعي مؤخرا مع الفنان إيهاب توفيق في أغنية "ليكي عندي"، من كلمات تامر حسين وألحانه، وتوزيع وسام عبد المنعم.

عزيز الشافعي سعد لمجرد تامر حسين سميرة سعيد ايهاب توفيق

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