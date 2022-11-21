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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرتغال تحطم آمال أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي .. تفاصيل

أوكرانيا والاتحاد
أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على تلبية توقعات انضمام أعضاء جدد إلى الكتلة، بما في ذلك أوكرانيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” البرتغال،  قال كوستا، إن الاتحاد الأوروبي لدىه معايير واضحة جدًا لقبول أعضاء جدد، ولكن للأسف، لا توجد معايير لتحديد قدرته على قبولها في تكوينه".

وأضاف: "لنكن صريحين، في سياق الهيكل المؤسسي والميزانية القائم، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تلبية التوقعات التي يخلقها".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرة أخرى دول الغرب لقبول انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، متحدثًا عبر رابط فيديو في اجتماع الجمعية البرلمانية للتحالف في مدريد، “ترون جميعًا مدى أهمية مساهمة أوكرانيا في حماية مجتمعنا، كما ترى جميعًا مدى أهمية أن نتحد حقًا بعد 24 فبراير. لذلك، بفضل هذا  ترى أيضًا ما يجب أن تصبح أوكرانيا عضوًا كاملاً في الاتحاد الأوروبي و الناتو: أحثكم على دعم مساعينا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي والتحالف”.

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ودعا زيلينسكي دول الغرب إلى بذل "كل ما في وسعها" من أجل ذلك، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا والبدء في تنفيذ "صيغة السلام" الخاصة به. 

في وقت سابق، أعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولجا ستيفانيشينا عن ثقتها في أن أوكرانيا ستكون قادرة على استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024.

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