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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تسعي روسيا إلى تغيير السلطة في أوكرانيا؟.. الكرملين يرد

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

كشف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن روسيا لا تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الأوكرانية الحالية، معربا عن ثقته في أن موسكو ستحقق أهدافها في البلاد، دون تحديد ماهيتها.

وعندما سأله صحفيون روس يوم الاثنين عما إذا كان الكرملين يرى في تغيير النظام في كييف أحد أهداف حملته العسكرية أجاب بيسكوف: “لا، لقد تحدث الرئيس بالفعل عن ذلك”.

وشدد المسؤول على أن روسيا مصممة على تحقيق أهدافها في أوكرانيا، وهو ما يمكن القيام به "بأساليب مختلفة وبأشكال مختلفة".

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كما أكد للصحفيين أن الأمر لا يتعلق بـ “إذا” بل بـ “متى”.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف أن العلاقات بين موسكو وكييف لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها إلا بعد تغيير القيادة في أوكرانيا. 

وادعى أن الحكومة الحالية في كييف تفتقر إلى المرونة وأنها ملزمة بأفعالها وأيديولوجيتها السابقة.

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