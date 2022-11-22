سعر بيع و شراء الريال السعودى فى البنوك اليوم 22-11-2022

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنوك كالتالى : وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 6.51جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء نحو 6.53جنيه للشراء و 6.53 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (المشرق ،الاستثمار العربي) نحو 6.52جنيه للشراء و 6.55جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك الأهلي المتحد نحو 6.52جنيه للشراء و 6.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم االثلاثاء فى بنوك( بلوم ،HSBC،المصرف العربي الدولي) نحو 6.51جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنوك(مصر، الأهلى) نحو 6.50 جنيه للشراء و 6.52جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنك فيصل الإسلامي نحو 6.50 جنيه للشراء و 6.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 6.49 جنيه للشراء و 6.52 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 6.49جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك المصري للتنمية الصادرات نحو 6.48جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قناة السويس نحو6.48جنيه للشراء و 6.54جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى الإمارات دبي الوطني نحو 6.48جنيه للشراء و 6.55جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 6.47جنيه للشراء و 6.55جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم بنوك (قطر الوطني، التنمية الصناعية)نحو 6.45جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 6.36 جنيه للشراء 6.54جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 6.34جنيه للشراء و 6.54جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 6.32جنيه للشراء و 6.54جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 6.30 جنيه للشراء 6.55جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر لشراء الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنحو 6.53جنيه.