أفضل شعر لشراء الريال السعودى فى البنوك اليوم 21 -11-2022

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الاثنين

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنوك كالتالى : وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 6.51جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 6.52جنيه للشراء و 6.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (المشرق ،الاستثمار العربي) نحو 6.51جنيه للشراء و 6.54جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الأهلي المتحد نحو 6.51جنيه للشراء و 6.52جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك( بلوم ،HSBC،المصرف العربي الدولي) نحو 6.50جنيه للشراء و 6.52جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك(مصر، الأهلى) نحو 6.49جنيه للشراء و 6.51جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك(فيصل الإسلامي،التجارى الدوليCIB) نحو 6.49جنيه للشراء و 6.52جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (المصري للتنمية الصادرات،الإسكندرية) نحو 6.48جنيه للشراء و 6.52جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قناة السويس نحو6.47جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى الإمارات دبي الوطني نحو 6.47جنيه للشراء و 6.54جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 6.46جنيه للشراء و 6.54جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم بنوك (قطر الوطني، التنمية الصناعية)نحو 6.44جنيه للشراء و 6.52جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 6.35 جنيه للشراء 6.53جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 6.33جنيه للشراء و 6.52جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 6.31جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى المصرف المتحد نحو 6.30 جنيه للشراء 6.54جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الاثنين بنحو 6.52جنيه.