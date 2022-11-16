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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 16-11-2022

سعر صرف الريال السعودي
سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بعد أن شهد ارتفاعًا طفيفًا بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

وينشر موقع “صدى البلد” سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 16-11-2022، في البنوك العاملة في مصر.

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سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 16-11-2022

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أسعار الذهب ترتفع 39 جنيها .. هذا سعره ختام تعاملات اليوم

سعر صرف الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 6.50 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك المشرق اليوم الأربعاء سجل 6.50 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك بنك الاستثمار العربي  سجل 6.50 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الأهلى المتحد سجل 6.50 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك  بلوم  سجل 6.49 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك  مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر سجل 6.48 جنيه للشراء و6.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سجل 6.48 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك  الإسكندرية سجل 6.47 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك  قناة السويس سجل 6.46 جنيه للشراء و6.52 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك  الإمارات دبي 

سعر الريال السعودي في بنك  الإمارات دبي سجل 6.46 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سجل 6.45 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك  التنمية الصناعية سجل 6.43 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك  أبو ظبي التجاري سجل 6.34 جنيه للشراء و6.52 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك  العقاري المصري سجل 6.33 جنيه للشراء و6.52 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد سجل 6.29 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع.

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