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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 16-11-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-11-2022، في عدد من البنوك العاملة في مصر بعد أن ارتفع أمس بنحو قرش واحد.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022.

وعالميًا، ارتفع مؤشر الدولار قليلًا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

وسجّل أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: "المشرق،  فيصل الإسلامي، مصر إيران –ميد بنك، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، الأهلي المتحد"  24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

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ارتفاع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 24.41 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع، ووصل في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 24.40 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.

 

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 24.38 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم

في بنك بلوم وصل سعر صرف الدولار إلى 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 24.41 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين " البنك الأهلي المصري، بنك مصر، إلى 24.38 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 24.43 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في بنك المشرق إلى 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

ووصل سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري إلى 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع، في بنك قطر الوطني سجل سعر صرف الدولار 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد وصل سعر الدولار إلى 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي سجل سعر الدولار 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع. 

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