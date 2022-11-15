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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار بـ 24.41 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

 وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كالتالي: 

سعر الدولار:
سعر شراء الدولار 24.36 جنيه

سعر بيع الدولار 24.41 جنيه

 

سعر اليورو:
سعر شراء اليورو 25.08 جنيه

سعر بيع اليورو 25.30 جنيه

 

سعر الجنيه الإسترلينى:
سعر الشراء 28.60 جنيه

سعر البيع 28.87 جنيه

 

سعر الدولار الكندي:
شراء 18.30 جنيه

بيع 18.4366 جنيه

 

الكرون الدانماركي:
شراء 3.37 جنيه

بيع 3.42 جنيه

 

سعر الكورن النرويجي:
شراء 2.44 جنيه

بيع 2.46 جنيه

 

الكرونا السويدي:
شراء 2.33 جنيه

بيع 2.35 جنيه

 

سعر الفرنك السويسري:
شراء 25.68 جنيه

بيع 25.92 جنيه

 

الين الياباني:
شراء 17.35 جنيه

بيع 17.62 جنيه

 

الدولار الأسترالي
شراء 16.23 جنيه

بيع 16.40 جنيه

 

وجاءت أسعار العملات العربية كالتالي:

 

سعر الدينار الكويتى
سعر شراء الدينار الكويتي 76.35 جنيه

سعر بيع الدينار الكويتي 79.35 جنيه

 

سعر الريال السعودي
سعر شراء الريال السعودي 6.47 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.49 جنيه

 

الدرهم الإماراتي
شراء 6.63 جنيه

بيع 6.64 جنيه

 

 

الدينار البحرينى
شراء 62.94 جنيه

بيع 64.75 جنيه

 

الريال العماني
شراء 61.82 جنيه

بيع 63.40 جنيه

 

الريال القطري
شراء 6.24 جنيه

بيع 6.70 جنيه

 

الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 33.88 جنيه

سعر بيع الدينار الأردني 34.40 جنيه

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر الدولار ارتفاع سعر الدولار في مصر

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