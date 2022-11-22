مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 في انفجار بمدينة دهوك بإقليم كردستان العراق| فيديو

أفادت تقارير عراقية، بأن انفجارًا عنيفًا وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق، أسفر عن سقوط 4 قتلى، وعشرات الجرحى، حسب حصيلة أولية.

وذكرت وسائل الاعلام العراقية، أن الانفجار وقع في أحد المباني؛ نتيجة تسرب للغاز، ما تسبب في اندلاع النيران، موضحة أن الانفجار ناجم عن تسريب في أحد أنابيب الغاز داخل الأقسام الداخلية للطلبة في مركز محافظة دهوك.

وفور وقوع الانفجار؛ هرعت وحدات الدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران وإسعاف الجرحى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع للحظة الانفجار تظهر ضخامته.

وأشارت تقارير الاعلام إلى أن الانفجار وقع داخل أحد المخابز، أسفل مبنى يضم سكنا للطلاب، أسفر عن مقتل 4 وإصابة 27 شخصًا، نتيجة الانفجار والنيران الناجمة عنه والتي تسببت بأضرار مادية كبيرة بأملاك وسيارات المواطنين.