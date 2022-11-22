عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 في انفجار بمدينة دهوك بإقليم كردستان العراق| فيديو

انفجار بمدينة دهوك
انفجار بمدينة دهوك العراقية

أفادت تقارير عراقية، بأن انفجارًا عنيفًا وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق، أسفر عن سقوط 4 قتلى، وعشرات الجرحى، حسب حصيلة أولية.

وذكرت وسائل الاعلام العراقية، أن الانفجار وقع في أحد المباني؛ نتيجة تسرب للغاز، ما تسبب في اندلاع النيران، موضحة أن الانفجار ناجم عن تسريب في أحد أنابيب الغاز داخل الأقسام الداخلية للطلبة في مركز محافظة دهوك.

وفور وقوع الانفجار؛ هرعت وحدات الدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران وإسعاف الجرحى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع للحظة الانفجار تظهر ضخامته.

وأشارت تقارير الاعلام إلى أن الانفجار وقع داخل أحد المخابز، أسفل مبنى يضم سكنا للطلاب، أسفر عن مقتل 4 وإصابة 27 شخصًا، نتيجة الانفجار والنيران الناجمة عنه والتي تسببت بأضرار مادية كبيرة بأملاك وسيارات المواطنين.

انفجار العراق الدفاع المدني محافظة دهوك إقليم كردستان كردستان العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

تصل لـ 18 ألف جنيه.. منحة نقدية لغير المتزوجين وحديثي الزواج

النيابة: فتاة الشرقية اعترفت بإجراء الكشف الطبي لسبب غير غشاء البكارة

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى لها منذ شهرين

بعد نتائج الانتخابات.. هل يدفع ترامب ثمن الانقسام الحاد داخل الحزب الجمهوري؟

صحف الإمارات: الأمم المتحدة تحذر روسيا وأوكرانيا من اللعب بالنار بعد قصف محطة زابوروجيا النووية.. تركيا تواصل قصفها مواقع في سوريا والعراق

ارتفاع عدد قتلى حريق مستودع في موسكو إلى 7 أشخاص

مسؤول روسي مقرب لـ بوتين: كييف مدينة روسية تاريخيًا وسنستعيدها

إعادة انتخاب قاسم توكاييف رئيسا لكازاخستان

تركيا تشن هجوما جويا جديدا على مدينة كوباني السورية الخاضعة لسيطرة قسد

مقتل شخصين في اصطدام طائرة مدنية بسيارة إطفاء في مطار ليما بـ بيرو

ترشيحاتنا

لو مصاب بالفيرس المخلوي.. طبيب يقدم روشتة للعلاج منه

غضب عارم.. شبانة: الزمالك هدد سامسون بالفيفا.. تفاصيل

وزير النقل: أسعار تذاكر القطارات لم تتحرك.. وعودة «الإسباني» للعمل يناير 2023| فيديو

مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 في انفجار بمدينة دهوك بإقليم كردستان العراق| فيديو

شبانة: شيكابالا يخضع للعلاج خارج الزمالك.. وهذا موقف النادي من ضم عبد الله السعيد

أوبو تعتزم إطلاق موبايل أسطوري ينافس سامسونج وشاومي .. مواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ابنة حسين فهمي تكشف عن جمالها

كانت ملكة جمال.. بلوجر شهيرة تصدم الجمهور بصورة لها من إعدادى.. شاهد

المريض الشبح.. حارس أمن يتحدث إلى عفريت في مستشفى أرجنتيني| فيديو

بعد أنباء إصابته بالعمى.. ظهور مفاجئ لـ رامز جلال في كأس العالم

فيديو

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

زفة الشريفة بنت الشرقية.. تفاصيل جديدة تنهي القضية

على هامش مهرجان القاهرة.. شاهد وصلة رقص لبلبة

على طريقة فيلم 365 يوم سعادة .. مصمم أزياء يفاجئ زوجته بـ وائل جسار في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ