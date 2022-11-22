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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

السجن المشدد لصاحب شركة لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بحلوان

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى ، بمعاقبة "حسن .ح" صاحب شركة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بحلوان ، كما أمرت بمصادرة المحرر المزور والزمته بالمصاريف الجنائية للدعوي. 

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدي شكرى وهانى شحاتة.

أمر الإحالة 

وأوضح أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات أنه ليس من أرباب الوظائف العمومية واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو توكيل بيع مركبة رقمية والمنسوب صدوره لمكتب توثيق مركز بنها " و كان ذلك بطريق الإصطناع وذلك بأن اتفق علي تزويرها علي غرار نظيرتها الصحيحة التي تصدرها الجهة بأن امده بالبيانات المراد إثباتها بها فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسب صدوره زوراً لمكتب التوثيق المار بيانه ومهرها بأختام عزوها زورا لتلك الجهه مع علمهما بتزوير الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما قلد بواسطة مجهول أختام أحدي الجهات الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزاره العدل - مصلحه الشهر العقاري والتوثيق - مكتب بنها توثيق مركز بنها " بأن قاما باصطناعها علي غرار القالب الصحيح لها وإستعملاها بأن مهر به المحرر محل الإتهام الاول مع علمه بتقليدها علي النحو المبين بالتحقيقات

واستعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زُور من أجله بأن قدمه إلى المدعو  عمرو عبد العظيم معتداً بما دون به علي خلاف الحقيقه وذلك لاتمام الجريمه محل الاتهام مع علمه بتزويره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات توصل إلى الاستيلاء على الأموال المبينة قيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه  عمرو عبد العظيم  وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها.

وكشفت شهادة مني محمد بأنها قامت بتسليم المتهم المركبة خاصتها لتاجيرها مقابل حصولها علي مبلغ مالي شهرياً الا انها فؤجئت باستيلاءه علي المركبة و عدم سداده قيمة الايجار وتوصلت الي مكان تواجد المركبة وتحصلت عليها و تبين ان بداخلها توكيل بيع للمركبة منسوب صدوره لها ومنسوب صدوره لمكتب توثيق مركزها و ذلك علي خلاف الحقيقة لكونها لم تحرر ثمة توكيلات بيع للمركبة  تقابلت مع الشاهد التالي عمرو عبد العظيم واقر لها بأن المتهم باع له المركبة بموجب التوكيل المنسوب لها مقابل تحصله علي مبلغ مالي .

وشهد عمرو عبد العظيم  موظف بانه تقابل مع المتهم وذلك لشراء المركبة واوهمه المتهم بانه مالكاً لها فاستحصل منه علي مبلغ مالي نظير بيعها وقدم له توكيل بيع المركبة منسوب صدوره لمكتب توثيق مركز بنها ومنسوب صدوره للشاهدة الاولي الا انه فؤجي بكون المحرر سالف الذكر مزور وفقاً لاقوال الشاهدة الاولي وانه لم يكن علي علم بتزويره واضاف ان المتهم اوهمه بواقعة مزورة و النصب عليه للتحصل علي امواله .

محررات رسمية جنايات القاهرة الجهات الحكومية الشهر العقاري محافظة القاهرة

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