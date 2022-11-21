كان عارف اني بخونه.. اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في بولاق الدكرور

منطقة بولاق الدكرور« جوزي كان عارف أني بخونة ومرضيش يطلقني وقالي أنا هخليكي على ذمتي وهذلك وهجوعك و هأكلك علف أخضر"تبن"» تلك كانت بداية اعترفات المتهمة بخيانة زوجها في منطقة بولاق الدكرور.

صدى البلد يرصد نص اعترافات المتهمة بخيانة زوجها والتخلص منه بالإشتراك مع عشيقها في منطقة بولاق الدكرور.

جاءت نص اعتراف المتهمة كالأتي :

س.. ما هي تفاصيل الخلافات التي حدثت بينك وبين المجني عليه هيثم إبراهيم

ج.. هيثم جوزي مكنش بيشتغل، وكان بيضيع فلوس أخواتى على شرب المخدرات، وكمان كان يوم يشتغل وعشرة لأ،وكنا كل يوم ناكل فول واحنا بناكل يقولي:" أنتي المفروض تاكلي علف أخضر "تبن" مش تاكلي فول".

س/ والى اي حد وصل تلك الخلاف ؟

ج.. وصل بينا الخلاف أني انا كنت عايزة اطلق وهو مش راضي، وفي الفترة الأخيرة سبت البيت وسافرت إلى الاسماعيلية، وبعدها بأيام رجعت تاني الى جوزي عشان الفلوس الى كانت معايا خلصت، واتفقت مع جوزي أنه مش هينام معايا غير لما يشوف حل وينزل يشتغل، وبالفعل اتفقنا على ذلك

قسم شرطة بولاق الدكرور

وكان تلقى قسم شرطة، بولاق الدكرور، ببلاغ من المواطن، هاني إبراهيم على إبراهيم، والذي يتضرر فيه من زوجة شقيقه المدعوة سامية عبد الخالق محمدي؛ لاتهامه لها بالتسبب في وفاة شقيقه إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه الكائنة بشارع النزهة دائرة القسم، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمة سامية، وتم وضع الخطة بحث بمعرفة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت إشراف العميد مدير المباحث الجنائية لقطاع الغرب، والذي أوكل تنفيذها لضباط مباحث فرقة الغرب وضباط مباحث قسم بولاق الدكرور ومن خلال السير في بنود تلك الخطة وأخرى أمكن التوصل إلي أن المجني عليه بائع متجول متزوج من المتهمة، وأنجب منها ثلاثة أطفال، وأنه مؤخرا انتقل للمعيشة بالعقار محل الواقعة وبرفقته زوجته وأطفاله وأشقاء زوجته ووالدته.

كما توصلت التحريات بتردد أحد الأشخاص يدعي، هلال حمدي على محمد وأنه تربطه علاقة صداقة بينه وبين المجنى عليه وزوجته، وأن المتهم يتردد عليهم بصفة مستمرة وأنه حدثت مؤخرا مشادة كلامية تطورت إلى طلب الزوجة الطلاق من زوجها بسبب معاتبة أحد أنجالهم عن إقامة تلك الصديق طرفهم، واشتد الأمر بينهما واتفقا على الانفصال مقابل تتنازل الزوجة عن أطفالها وذلك قبل الحادث بيومين.