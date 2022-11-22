مصيدة "رينارد" تسقط الأرجنتين.. كيف أنهت السعودية سلسلة اللاهزيمة للتانجو؟

قاد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، الأخضر لتحقيق فوز تاريخي، على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في المباراة لتي أقيمت على استاد “لوسيل”، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وتوقع مشجعو كرة القدم هزيمة تاريخية لمنتخب السعودية أمام الأرجنتين، بعدما تقدم التانجو بهدف مبكر، سجله ليونيل ميسي، قائد التانجو في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، لكن يحسب للاعبي الأخضر الحفاظ على هدوئهم وتنفيذ تعليمات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بدقة، ونجحوا في تحقيق الفوز في النهاية وإنهاء سلسلة اللاهزيمة للتانجو بعد 36 مباراة أي 3240 دقيقة بدون خسارة.

مباراة السعودية والأرجنتين

مصيدة "رينارد" تسقط الأرجنتين

اعتمد هيرفي رينارد على “الدفاع المتقدم”، لتدمير هجمات الأرجنتين، وهي مغامرة تحسب للمدرب الفرنسي وخط الدفاع، حيث يتطلب هذا الأمر تركيزا كاملا من رباعي الدفاع للعب على خط واحد، وفي حال سهو لاعب واحد من الرباعي لمدة ثانية واحدة فهذا يعني تلقي الأخضر هدفا.

الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ألغى 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين في 13 دقيقة بداعي التسلل، حيث أحرز ميسي الهدف الثاني للتانجو في شباك السعودية بعد الانفراد بـ محمد العويس، حارس الأخضر، في الدقيقة 22، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

عاد لاوتارو مارتينيز وسجل من انفراد أيضا في الدقيقة 27، لكن تم إلغاءه بسبب التسلل أيضا بعد العودة لتقنية الفيديو، ثم سجل نفس اللاعب هدفا جديدا للأرجنتين في الدقيقة 35، وألغاه الحكم للمرة الثالثة لنفس السبب.

وقع خط هجوم منتخب الأرجنتين 10 مرات في مصيدة التسلل خلال اللقاء، مقابل مرة واحدة ضد المنتخب السعودي، وهي إحصائية تبرز نجاح خطة رينارد أمام الأرجنتين، بنسبة نجاح 100 %.

تغيرت الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني، وتمكن صالح الشهري من إدارك التعادل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 48، بعد تسديدة قوية من صالح الشهري من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 53 أطلق سالم الدوسري قذيفة مدوية، سكنت أعلى الزاوية اليسرى لـ مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين، ليسجل الأخضر الهدف الثاني.

سالم الدوسري

عدل هيرفي رينارد طريقة لعب منتخب السعودية، بعد تسجيل الهدف الثاني، واعتمد على التكتلات الدفاعية، لإغلاق المساحات أمام نجوم الأرجنتين، وبالفعل تمكن الأخضر من الحفاظ على تقدمه وأنهى اللقاء فائزا بهدفين مقابل هدف.