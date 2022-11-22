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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جماهير السعودية بعد الفوز على الأرجنتين: ميسي وينه.. كسرنا عينه.. فيديو

ميسي
ميسي

رددت جماهير منتخب السعودية هتافات قوية  ضد  ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بعد فوز الأخضر على التانجو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بعد كأس العالم 2022.

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وغنت جماهير السعودية الحاضرة في المدرجات:" ميسي وينه..كسرنا عينه".

أهداف مباراة السعودية والأرجنتين:

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء “مبكرة” على منتخب السعودية، حولها ليونيل ميسي إلى هدف في الدقيقة العاشرة، من زمن المباراة.

وألغى حكم اللقاء “السلوفيني” سلافكو فينسيتش، 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين في 13 دقيقة، حيث سجل ميسي الهدف الثاني للتانجو في شباك السعودية بعد الانفراد بـ محمد العويس، حارس الأخضر، في الدقيقة 22، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

عاد مارتينيز وسجل من انفراد أيضا في الدقيقة 27، لكن تم إلغاؤه بسبب التسلل، ثم أحرز نفس اللاعب هدفا جديدا للأرجنتين في الدقيقة 35، لكن الحكم ألغاه أيضا بسبب وجود تسلل.

وعدل صالح الشهري النتيجة لمنتخب السعودية في الدقيقة 48، بتسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لـ مارتينيز، حارس الأرجنتين.

واصل منتخب السعودية هجومه، وتمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني للأخضر  في الدقيقة 53، من تسديدة مدوية من جانب الأيسر، سكنت الزاوية اليسرى أيضا لمرمى التانجو.

وكثف منتخب الأرجنتين بقيادة  ليونيل ميسي هجومه، في محاولة لإدراك التعادل، لكن دفاع السعودية، ومحمد الربيعي، حارس الأخضر، كانوا في الموعد المناسب في كافة هجمات التانجو.

وبهذه النتيجة صعد منتخب السعودية إلى صدارة المجموعة الثالثة “مؤقتا” برصيد ثلاث نقاط، بينما يتراجع منتخب الأرجنتين للمركز الأخير بدون نقاط.

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