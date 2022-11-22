فساتين صادمة.. الراقصتان جوهرة و انستازيا بظهور جرئ في ختام القاهرة السينمائي

أقيم اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولفت نظر الجمهور تواجد الراقصتان جوهرة و انستازيا بملابس صادمة.

تكريمات

تم تكريم عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمرللمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام ١٩٨١.

وحصلت لبلبة على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتقرر تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز بعد تقديمها عدد من الأفلام السينمائية البارزة.

أفلام

عدد الأفلام التي شاركت في الدورة 44 97 فيلما في الأفلام الطويلة: 79 فيلما، والقصيرة 18 فيلماالأفلام الكلاسيكية 10 أفلام، عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 عرضا، عدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 57 عرضا عدد الدول المشاركة: 52 دولة.

تصريحات حسين فهمي وكان قد علق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على فعاليات الدورة ال 44 من المهرجان المقامة حاليا.وقال حسين فهمي في حواره على قناة " الاولى الفضائية" :" لما بسافر مهرجانات خارج مصر أشاهد تواجد نظام محدد للملابس لكل المشاركين في المهرجانات". وتابع حسين فهمي:" يجب أن يتواكب الشكل مع المضمون القيم المقدم داخل فعاليات المهرجان".وأكمل حسين فهمي:"التحدي الأكبر في المهرجان كان الميزانية في ظل مشاركة نجوم كثر في المهرجان من مختلف أنحاء العالم". وتابع حسين فهمي :" يشارك في مهرجان القاهرة السينائي أفلام من مختلف أنحاء العالم، والمهرجان ليس مهرجان سياسي وهو مهرجان فني". مهرجان القاهرة.

مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".