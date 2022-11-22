أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة

توافد على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عدد كبير من النجوم والنجمات على رأسهم الفنان حسين فهمي وزوجته، وأمير رمسيس وزوجته، وأندرو محسن، والفنان مصطفى فهمي ودينا فؤاد، مادلين طبر، نور، سارة عبد الرحمن وغيرهم.

وشهدت السجادة الحمراء مرور الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة متوافقة مع الدريس كود، والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، والمطربة والممثلة نور قدري.

تم تكريم عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام ١٩٨١.

وحصلت لبلبة على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتقرر تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز بعد تقديمها عدد من الأفلام السينمائية البارزة.

عدد الأفلام التي شاركت

97 فيلما في الأفلام الطويلة: 79 فيلما، والقصيرة 18 فيلما، الأفلام الكلاسيكية 10 أفلام.

عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 عرضا.

عدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 57 عرضا عدد الدول المشاركة: 52 دولة.