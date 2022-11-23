مخطط تبادل الجثث.. تفاصيل سرقة جثمان إسرائيلي من داخل مشرحة بفلسطين

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، إن مسلحين فلسطينيين اختطفوا جثة شاب إسرائيلي من سكان مستوطنة "داليت الكرمل"، من مستشفى في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن لقي مصرعه في حادث سير.

وبحسب وكالة "صفا"، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسلحين اختطفوا جثة الشاب بعد أن تعرض مع زميل له لحادث سير خطير قرب حاجز جلبوع القريب من جنين، وتم نقلهما لمستشفى بالمدينة، حيث تم نقل أحدهما وهو مصاب للمستشفيات الإسرائيلية، في حين اختطف المتوفى من قبل المسلحين.

واتهم الجيش الإسرائيلي "كتيبة جنين" باختطاف الشاب وتوقع إعادة الجثمان إلى عائلته في "إسرائيل" في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الصحيفة أن إحدى التنظيمات في جنين نشرت هوية الإسرائيلي المتوفى على "تويتر" مساء الثلاثاء، وتطالب بالإفراج عن "جميع جثث شهداء التنظيم" مقابل عودة جثمانه.