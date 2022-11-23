إسبانيا تواجه كوستاريكا اليوم في كأس العالم 2022

يستعد منتخب إسبانيا لافتتاح مشواره في مونديال قطر 2022، اليوم الأربعاء، بمواجهة كوستاريكا، في الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة.

وتقع إسبانيا في المجموعة الخامسة لمونديال قطر، رفقة منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.



وبعد مواجهة كوستاريكا، ستلعب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة ضد ألمانيا يوم 27 من الشهر الجاري، واليابان مطلع ديسمبر المقبل.

ويراهن لويس إنريكي على منتخب شاب، يعد ثالث أصغر فريق في قطر 2022 بمتوسط عمر 25.3 عام، في ظل الاحتفاظ فقط بأربعة لاعبين من كأس العالم الأخيرة وممثل واحد لأولئك الذين صنعوا التاريخ في جوهانسبرج، القائد سيرجيو بوسكيتس، الذي سيعادل رقم سيرخيو راموس وأندريس إنييستا في عدد نسخ المونديال التي خاضها، بواقع أربعة لكل منهم.

يمثل بوسكيتس القائد في غرفة خلع الملابس، صوت الخبرة لمثل هؤلاء اللاعبين الشباب، لكنه يتنحى جانبا أمام الجهد الكبير للمدرب، الذي ساهم بشخصيته في تخلص المجموعة من الضغط.

ويعيش لاروخا أقصى درجات الهدوء قبل العرض الأول أمام كوستاريكا، مع وجود بعض الألم جراء غياب خوسيه لويس جايا قبل أيام قليلة بسبب التواء في الكاحل، مما أدى إلى استدعاء أليخاندرو بالدي بديلا عنه.

باستثناء إنجاز 2010، فإن نهائيات كأس العالم تمثل عددا من خيبات الأمل أكبر من الرضا بالنسبة لإسبانيا، من بينها السقوط المدوي في البرازيل 2014، دون التمكن من تجاوز دور المجموعات، والسقوط بلا حول ولا قوة في دور الـ16 في روسيا 2018.