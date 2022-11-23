عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسبانيا تواجه كوستاريكا اليوم في كأس العالم 2022

إسبانيا
إسبانيا

يستعد منتخب إسبانيا لافتتاح مشواره في مونديال قطر 2022، اليوم الأربعاء، بمواجهة كوستاريكا، في الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة.

وتقع إسبانيا في المجموعة الخامسة لمونديال قطر، رفقة منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.


وبعد مواجهة كوستاريكا، ستلعب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة ضد ألمانيا يوم 27 من الشهر الجاري، واليابان مطلع ديسمبر المقبل.

ويراهن لويس إنريكي على منتخب شاب، يعد ثالث أصغر فريق في قطر 2022 بمتوسط عمر 25.3 عام، في ظل الاحتفاظ فقط بأربعة لاعبين من كأس العالم الأخيرة وممثل واحد لأولئك الذين صنعوا التاريخ في جوهانسبرج، القائد سيرجيو بوسكيتس، الذي سيعادل رقم سيرخيو راموس وأندريس إنييستا في عدد نسخ المونديال التي خاضها، بواقع أربعة لكل منهم.

يمثل بوسكيتس القائد في غرفة خلع الملابس، صوت الخبرة لمثل هؤلاء اللاعبين الشباب، لكنه يتنحى جانبا أمام الجهد الكبير للمدرب، الذي ساهم بشخصيته في تخلص المجموعة من الضغط.

ويعيش لاروخا أقصى درجات الهدوء قبل العرض الأول أمام كوستاريكا، مع وجود بعض الألم جراء غياب خوسيه لويس جايا قبل أيام قليلة بسبب التواء في الكاحل، مما أدى إلى استدعاء أليخاندرو بالدي بديلا عنه.

باستثناء إنجاز 2010، فإن نهائيات كأس العالم تمثل عددا من خيبات الأمل أكبر من الرضا بالنسبة لإسبانيا، من بينها السقوط المدوي في البرازيل 2014، دون التمكن من تجاوز دور المجموعات، والسقوط بلا حول ولا قوة في دور الـ16 في روسيا 2018.  

منتخب اسبانيا كوستاريكا مونديال قطر 2022 اسبانيا لويس إنريكي مونديال قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

ترشيحاتنا

سعر الخضروات والفاكهة اليوم 23-11-2022

بعد موافقة النواب.. شروط شغل وظيفة معلم مساعد وفقا لقانون تنظيم الأزهر الجديد

للشراء من الخارج.. اعرف قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي إلنترا بالدولار

بعد ريمونتادا تاريخية.. إنجازات هيرفي رينارد إفريقيًا وفي كأس العالم

مقتل أحد المصابين في انفجار القدس بالأراضي المحتلة

إسبانيا تواجه كوستاريكا اليوم في كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التدخين ليس السبب الوحيد.. لماذا أصبح سرطان الرئة أكثر الأورام خطورة؟

نشرة المرأة| نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%.. ومايان السيد تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

بعضها خطير.. رائحة فم كريهة عرض احذري تجاهله

عَرَض يغفله الملايين يُعد مؤشرًا مبكرًا للإصابة بالسكتات الدماغية

فيديو

بعد طلاقها من «عز العرب»|أيتن عامر ضيفة أمير كرارة في أحدث ظهور لها

إطلالة صادمة لـ «فيدرا».. وبيلا تار يلتقط صورًا تذكارية للمصورين |فيديو

نيكول ونيرمين ومي سليم.. فنانات يخطفن أنظار المصورين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي|فيديو

حسين فهمي يصالح بوسي شلبي ويلتقط الصور التذكارية معها .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ