عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فضيحة رغبتها بسقوط أوكرانيا.. ألمانيا ترد علي تصريحات جونسون الكارثية

بوريس جونسون
بوريس جونسون

علقت الحكومة الألمانية علي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بأن ألمانيا كانت تتمنى سقوط أوكرانيا العاجل تفاديا لكارثة أكبر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إنه "يراوده التحول إلى الحديث باللغة الإنكليزية والقول إن تصريحات جونسون "هراء مطلق".

وأضاف: "نحن نعلم أن رئيس الوزراء السابق المسلي لديه دائما علاقته الخاصة مع الحقيقة”.

واستشهد زايبرت، في هذا السياق بالدفاع القوي للمستشار الألماني أولاف شولتس عن أوكرانيا في خطاب ألقاه أمام البرلمان في 27 فبراير.

وقال زايبرت مخاطبا جونسون: "على هذا النحو، أعتقد أن الحقائق تتحدث ضد التلميح الذي سمعته في هذه المقابلة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، إن ألمانيا كانت في البداية تؤيد اجتياح أوكرانيا بسرعة من قبل روسيا بدلا من خوض معركة طويلة، بسبب المخاوف الاقتصادية.

وفي حديثه إلى شبكة “سي إن إن” البرتغالية، أشار جونسون إلى أنه قبل أن تطلق موسكو عمليتها العسكرية في أواخر فبراير، كان لدى العديد من الدول الغربية وجهات نظر مختلفة تماما حول الصراع الذي يختمر.

أنظمة باتريوت تنذر بتدخل الناتو في حرب أوكرانيا .. ما القصة ؟

تغيير جذري يقترب .. سيناتور روسي : أيام زيلينسكي باتت معدودة

ووفقا لرئيس الوزراء السابق، فإن “وجهة النظر الألمانية كانت في مرحلة ما أنه إذا كان ذلك سيحدث، وهو ما سيكون كارثة، فسيكون من الأفضل أن ينتهي الأمر برمته بسرعة، وأن تطوى أوكرانيا”.

وأضاف أن هذا الموقف تدعمه “جميع أنواع الأسباب الاقتصادية السليمة”.

وتابع جونسون قائلا إن القيادة الفرنسية “في حالة إنكار حتى اللحظة الأخيرة” لخطط روسيا لإرسال قوات إلى أوكرانيا، في حين أن السلطات الإيطالية تقول ببساطة إنها لن تكون قادرة على دعم الموقف الذي تتبناه الدول الغربية الأخرى، نظرا لاعتمادها الهائل على الطاقة الروسية.

وأضاف أن “الدول الغربية سارعت إلى الالتفاف حول كييف بعد اندلاع أعمال عدائية واسعة النطاق، بعد كل قلقي.. وأشيد بالطريقة التي تصرف بها الاتحاد الأوروبي، لقد اتحدوا، العقوبات كانت صارمة”.

الناتو روسيا أوكرانيا جونسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

قرار مفاجئ بالبرلمان | تبرع نواب لجنة الصحة بالكامل بأعضائهم بعد الوفاة

شيرين عبدالوهاب في التريند من جديد.. حكاية فيديو والد حسام حبيب المحذوف

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

ابقوا داخل حدودكم .. الصين توجه رسالة عاجلة لحلف الناتو

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

موضوعات متعلقة

مغني راب أمريكي يدعو ترامب للانضمام إلى حملته الانتخابية 2024

بعد تصنيفه روسيا دولة راعية للإرهاب.. البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم إلكتروني

مسيرات في سماء واشنطن تثير الذعر في أمريكا.. ما القصة؟

روسيا تقصف العاصمة الأوكرانية كييف بـ31 صاروخا

أردوغان يعلق على إمكانية عقد لقاء مع بشار الأسد

رئيس بيلاروس: الخطاب النووي لقادة الغرب يتصاعد.. ويجب بدء محادثات السلام بأوكرانيا

عبوات ناسفة.. روسيا تعلن إحباط عمليات تخريب أوكرانية علي أراضيها

ابقوا داخل حدودكم .. الصين توجه رسالة عاجلة لحلف الناتو

ترشيحاتنا

بعد وفاتهم بسبب حقنة.. تفاصيل جديدة صادمة في قضية طفلتين الإسكندرية

خالد الجندي: الرئيس السيسي يهتم بالخطاب الديني وتدريب الأئمة | فيديو

احذر.. قانون جديد يؤدي لقطع المياه والكهرباء والغاز عن منزلك

قرار قضائي بشأن هبة قطب في إهانة الرجل المصري وهدم الأسرة

اكتساح إسباني.. توريس يسجل ثالث أهداف الماتادور في شباك كوستاريكا بكأس العالم

رفض دعوى مصطفى قمر ضد صناع برنامج "خمس نجوم" وmbc مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غيابها عن ختام مهرجان القاهرة السينمائي .. مفاجأة من رانيا يوسف

لن تصدق.. سعر خيالي لإطلالة هدى الإتربي في ختام مهرجان القاهرة

ماكياج صاخب وإطلالة لافتة .. ليلى زاهر تثير ضجة بظهورها | شاهد

دانتيل شفاف.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ