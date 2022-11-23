بعد فضيحة رغبتها بسقوط أوكرانيا.. ألمانيا ترد علي تصريحات جونسون الكارثية

علقت الحكومة الألمانية علي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بأن ألمانيا كانت تتمنى سقوط أوكرانيا العاجل تفاديا لكارثة أكبر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إنه "يراوده التحول إلى الحديث باللغة الإنكليزية والقول إن تصريحات جونسون "هراء مطلق".

وأضاف: "نحن نعلم أن رئيس الوزراء السابق المسلي لديه دائما علاقته الخاصة مع الحقيقة”.

واستشهد زايبرت، في هذا السياق بالدفاع القوي للمستشار الألماني أولاف شولتس عن أوكرانيا في خطاب ألقاه أمام البرلمان في 27 فبراير.

وقال زايبرت مخاطبا جونسون: "على هذا النحو، أعتقد أن الحقائق تتحدث ضد التلميح الذي سمعته في هذه المقابلة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، إن ألمانيا كانت في البداية تؤيد اجتياح أوكرانيا بسرعة من قبل روسيا بدلا من خوض معركة طويلة، بسبب المخاوف الاقتصادية.

وفي حديثه إلى شبكة “سي إن إن” البرتغالية، أشار جونسون إلى أنه قبل أن تطلق موسكو عمليتها العسكرية في أواخر فبراير، كان لدى العديد من الدول الغربية وجهات نظر مختلفة تماما حول الصراع الذي يختمر.

ووفقا لرئيس الوزراء السابق، فإن “وجهة النظر الألمانية كانت في مرحلة ما أنه إذا كان ذلك سيحدث، وهو ما سيكون كارثة، فسيكون من الأفضل أن ينتهي الأمر برمته بسرعة، وأن تطوى أوكرانيا”.

وأضاف أن هذا الموقف تدعمه “جميع أنواع الأسباب الاقتصادية السليمة”.

وتابع جونسون قائلا إن القيادة الفرنسية “في حالة إنكار حتى اللحظة الأخيرة” لخطط روسيا لإرسال قوات إلى أوكرانيا، في حين أن السلطات الإيطالية تقول ببساطة إنها لن تكون قادرة على دعم الموقف الذي تتبناه الدول الغربية الأخرى، نظرا لاعتمادها الهائل على الطاقة الروسية.

وأضاف أن “الدول الغربية سارعت إلى الالتفاف حول كييف بعد اندلاع أعمال عدائية واسعة النطاق، بعد كل قلقي.. وأشيد بالطريقة التي تصرف بها الاتحاد الأوروبي، لقد اتحدوا، العقوبات كانت صارمة”.