شائعات لاحقت النجوم| إصابة رامز جلال بالعمى تحدث ضجة.. كمال أبو رية ينفي زواجه من نرمين الفقي

لم تكن شائعة إصابة رامز جلال بالعمى، أو زواج نرمين الفقي وكمال أبو رية، اعتزال نداء شرارة، أو زهايمر عادل إمام، أو اعتناق دوللي شاهين للإسلام، هي الأخيرة، إذ اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة منها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:

رامز جلال

شائعة إصابة الفنان رامز جلال بـ العمى.. هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تم تداول أنباء غير مسنودة إلى مصدر، تتضمن هذه المعلومات المغلوطة.

وحرص موقع صدى البلد الإخباري، على التواصل مع الفنانة نهال عنبر -مسئول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية- لتكشف حقيقة ما تم تداوله من أنباء حول رامز جلال، خلال الساعات الماضية.

وقالت نهال عنبر، إنها ليست على تواصل مع رامز جلال ولا يوجد لديها معلومات عنه في الفترة الحالية، لكنها ترجح أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

بعدها نشر الفنان رامز جلال، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع جاريث بيل لاعب منتخب ويلز لكرة القدم، وصاحب هدف التعادل في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية بكأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر.

وتعد صورة رامز جلال مع جاريث بيل في كأس العالم قطر 2022، هي أول ظهور للأول بعد الأنباء المغلوطة حول اعتزاله الفن وإصابته بـ العمى.

زواج نرمين الفقي وكمال أبو رية

انشرت الشائعات حول زواج الفنانة نرمين الفقي عدة مرات ومرات، حتى كان من بين تلك الشائعات زواجها من شخص مخالف لها في الديانة، وعلى الرغم من توضيحها حقيقة تلك الشائعات الإ أنها لم تتوقف حتى انتشرت في الآونة الأخيرة اقاويل عن زواجها من الفنان كمال أبو رية.

كمال أبو رية كشف حقيقة هذا الأمر، مؤكدًا في أحد اللقاءات التليفزيونية على أنها اخت وصديقة وزميلة.

وأضاف كمال أبو رية: «قالوا كدة كتير، هو أصل السوشيال بيكون معندهمش لا قرائن ولا دلائل، يعني أنا هتجوز نرمين الفقي، طيب معملناش فرح؟ طب معملناش حفلة صغيرة كدة طيب؟»، مؤكدًا « نرمين اخت وصديقة وزميلة عزيزة، وإحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض كتير، وإحنا جيران فعلا، وانا يمكن ترددت في بعض المناسبات كتير يعني، فهم شافوا كده، يعني في ناس تقابلني تقولي يعني دي إشاعة يا أاستاذ كمال، فاقوله آه، فيقولي يا خسارة».

اعتزال نداء شرارة

استنكرت الفنانة نداء شرارة، ما تردد مؤخرا من أنباء غير صحيحة حول اعتزالها الغناء خلال الفترة الحالية.

وقالت نداء شرارة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها لم تقرر الاعتزال وأنها متواجدة في مصر حاليا لإحياء حفل غنائي وتقديم أعمال فنية جديدة، وعلقت على هذه الأخبار قائلة: «مفيش الكلام ده والله».

يأتي ذلك بعدما صرحت دكتورة جيهان مرسي رئيس مهرجان الموسيقى العربية، بأن الفنانة نداء شرارة لم تتواجد في حفلات المهرجان بسبب اعتزالها الغناء.

يأتي ذلك بعدما أكدت جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقي العربية السعودية -بحسب تصريحاتها- أنها حاولت التواصل مع الفنانة نداء شرارة إلا أنها علمت أنها اعتزلت الغناء نهائيا لذلك لا تتواجد هذا العام في المهرجان.

زهايمر عادل إمام

في أول ظهور له بعد شائعات إصابته بالزهايمر، نشرت صفحة اي تي بالعربي اول تسجيل صوتي للزعيم عادل إمام يطمئن فيها محبيه.

وقال عادل إمام :" انا بخير وقاعد مع ولادي واحفادي في المزرعه ..وأصدقائي بيزوروني وببقي فرحان بيهم وفرحانين بيا".

اضاف عادل إمام “: ”بحضر حاليا لفيلم الواد وأبوه مع ابني محمد".

يأتي ذلك بعدما، كشف الإعلامي محمد الباز، الجدل مفاجأة صادمة لجمهور الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن عادل إمام لن يعود للتمثيل وقد أصيب ببعض أعراض ألزهايمر.

وقال محمد الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر النهار ": هناك حالة جدل مستمرة عن هل يستمر الفنان عادل إمام في التمثيل، منوهًا بأن عائلته تصر أن هناك عملاً قريباً يظهر فيه عادل إمام، وهو فيلم يجمعه من نجله محمد إمام واسمه «الواد وأبوه».

وأضاف :" الزعيم عادل إمام يعاني من أعراض ألزهايمر، وحالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبًا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل.

وأكد محمد الباز «عادل إمام عمره حاليا 82 عاما ؛ وعمل منهم حوالي ٦٥:عاما فهو بالطبع شقي في حياته وتعب ، ولابد ان ينهي حياته الفنية حاليا فهو نجمي المفضل ودخل الفن عن طريق جملة ".

باسم سمرة

قبل شهرين، انتشرت شائعات وفاة الفنان باسم سمرة، عبر عدد من الصفحات مجهولة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق باسم سمرة على شائعة وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختفائه عن الظهورعلى السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وقال باسم سمرة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: «أنا زي العفريت.. وأعوذ بالله من اللي بيروج الإشاعات دي»، موضحا أنه بصحة جيدة ولا أساس لهذه الأقاويل.

اعتناق دوللي شاهين للإسلام

نفت الفنانة دوللي شاهين، ما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية حول اعتناقها الإسلام، بعدما ظهرت في صورة قبل أيام وهي ترتدي الحجاب داخل مسجد.

وقالت دوللي شاهين، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، هذه الصورة من كواليس مسلسل المماليك التي شاركت فيه مؤخرا، ولا صحة حول ما تردد من شائعات خلال الفترة الماضية.

وكانت دوللي شاهين نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها ترتدي الحجاب داخل مسجد، وذلك في أول أبريل الجاري، ما فتح بابا للشائعات حول اعتناق الإسلام.

سرقة الإعلامية جاسمين طه زكي

تصدرت الإعلامية جاسمين طه زكي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، خلال اليومين الماضيين، بعد انتشار خبر مغلوط حول سرقة مجوهرات لها بلغ ثمنها 15 مليون جنيه.

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، أنها انزعجت كثيرًا بسبب الشائعات المغلوطة حول تعرضها لسرقة مجوهراتها الخاصة خلال اليومين الماضيين.

وأضافت جاسمين طه زكي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أنها لا تعلم مصدر الشائعة، ولكنها تفاجأت بأن أحد المواقع الإخبارية قام بنشر الخبر المغلوط، مشيرة إلى أن الموقع قام بتصحيح الخبر فيما بعد.

تامر حسني

نفى مصدر من فريق إدارة أعمال النجم تامر حسني ، ما تردد مؤخرًا حول تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أن النجم يواصل تصوير مشاهده في فيلمه الجديد «روميو» خلال الوقت الحالي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، قائلًا: «كل الأخبار دي كذب والصفحات التي روجت للشائعة هي صفحات كاذبة، واحنا بنصور دلوقتي».

زواج أسماء جلال

كشفت الفنانة الشابة أسماء جلال حقيقة زواجها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت أسماء جلال عبر خاصية القصص القصيرة ستوري عبر حسابها على انستجرام و أكدت أسماء جلال أنها لم تتزوج وأن ما كتب وانتشر مجرد شائعات.

وقالت: "في إشاعة طلعت إني أتجوزت، معرفش امتى وإزاي ده حصل أنا زيي زيكوا اتفاجئت بصراحة، بس عموما محصلش لو حصل أكيد هشاركوا خطوة زي دي.

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية تجميل

كما تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل قبل أيام، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه بشفاه منتفخة، ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل.

وعلق الجمهور على شكلها منهم من يظن أنه مجرد فلتر لتغيير معالم وجهها، واخرين ظنوا أنها أجرت عملية تجميل لأنفها والشفاة.

وتبين من خلال الفيديو التي نشرته ياسمين عبر العزيز، عدم ثبات الصورة بتغير الأبعاد، ما يؤكد أنها قامت باستخدام أحد الفلاتر لتغيير شكلها فقط.

شائعة وفاة الفنان دريد لحام

وفي يناير الماضي، أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنان السوري دريد لحام بعد انتشار شائعات وفاته، ما دفع الفنانة السورية تماضر غانم - رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين- بأن تكتب منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، لنفي تلك الشائعات.

وكتبت تماضر غانم ، عبر فيسبوك: «الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد الله، ونؤكد أن أي خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة».

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى

وفي يناير الماضي أيضًا، أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الزعيم عادل إمام ، بعد تداول أخبار غير دقيقة حول نقله للمستشفى.

ونفى الفنان الدكتور أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، شائعات نقل الزعيم عادل إمام إلى المستشفى ، مشيرًا إلى أن حالة الزعيم الصحية مستقرة وهو الآن في منزله.

كما استنكر المنتج عصام إمام - شقيق الزعيم عادل إمام - ما تردد من شائعات حول صحة شقيقه ونقله للمستشفي، مؤكدًا أن ما تردد من شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، ولم يتحر مروجيها الدقة.

وقال شقيق عادل إمام في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الزعيم بخير وصحته على ما يرام، ولم يغادر منزله، ويقضي أوقاته باللعب مع أحفاده ويستمتع معهم بهذه الأوقات، ويقرأ ما هو جديد.

وأعرب شقيق عادل إمام في تصريحاته، عن انزعاجه من الشائعات التي تتردد بشكل دوري عن الزعيم رغم نفيه المتكرر له في عدة وسائل إعلامية وصحفية، معلقًا: «أنا بطمن الناس وبكررها للمرة الألف الزعيم بصحة جيدة، وكفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة، أنا فعلًا مش عارف أعمل ايه تاني».

وفاة سوسن بدر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الأشهر الماضية بعد إنتشار شائعات مغلوطة حول وفاة الفنانة سوسن بدر ، أطلقتها إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكن تبين عدم صلتها بالواقع.

وساهم في انتشار الشائعة، أنها جاءت بالتزامن مع اختفاء سوسن بدر عن السوشيال ميديا لعدة أيام متتالية، وعدم وجود رد مباشر منها يوقف تلك الشائعات، إذ كان آخر ظهور لها قبل نحو أسبوع، وتحديدًا يوم 14 أكتوبر.

صورة متداولة لـ ابنتي عبلة كامل

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الأشهر الماضية، بعد ظهور حساب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ينتحل شخصية الفنانة عبلة كامل ، وينشر صورًا ومعلومات مغلوطة عنها وعن عائلتها.

ونشر الحساب المنتحل لشخصية عبلة كامل ، صورة لفتاتين صغيرتين ترتديان الحجاب ويمسكان في أيديهما المصحف الشريف، وكتب هذا الشخص في التعليق على الصورة: «بناتي أميره وحنان أتمتا حفظ القرآن الكريم كاملآ ربنا يحفظهم».

وتفاعل بعض من مستخدمي تويتر، مع هذه الصورة على أنها صورة ابنتي عبلة كامل بسبب الشبه بينهما، ولكن هذا عار من الصحة، لأن اسم ابنتي عبلة كامل الوحيدتين، هما: «زينب وفاطمة»، وليس «أميرة وحنان»، كما أن صور ابنتي الفنانة القديرة سبق نشرها خلال العام الماضي 2020.

طلاق نانسي عجرم

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الأشهر الماضية بعد تداول خبر انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، ما دفع الأخير للرد عبر موقع Btrending اللبناني.

وقال فادي الهاشم في تصريحات لموقع Btrending اللبناني: "نانسي أكيد أمانة، وأتعجب من أين خرجت هذه الأخبار، أنا في طريقي للمنزل لا أفهم ماذا يحدث".

وتعود شائعة طلاق نانسي عجرم إلى الصحفي اللبناني إيلي باسيل، الذي نشر صورة لنانسي وزوجها عبر حسابه بتطبيق انستجرام، وعلق عليها بجزأ من أغنية نانسي "عاتب ولوم" من ألبومها الأخير، وكتب: "عاتب ولوم من غير فراق أكيد هنوصل لإتفاق .. لو مش عشانا في حدّ بينا .. ممكن يضيع من الفراق".

طلاق حلا شيحة

تفاعل الداعية معز مسعود مع صورة زوجته الفنانة حلا شيحة التي نشرتها مؤخرا عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، وقام بالاعجاب على الصورة، لينفي بذلك ما تردد من شائعات حول خلافهما وحدوث طلاقا عن قريب مثلما تردد على بعض المواقع.

يأتي ذلك بعدما، نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، ترتدي فيها الحجاب بصورة كاملة على عكس عادتها خلال الفترة الماضية.

علقت حلا شيحة على صورتها بالحجاب قائلة:" مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله.. Feeling Blessed".

وفاة ميادة الحناوي

نفت تماضر غانم مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين ما أشيع حول وفاة المطربة ​السورية ميادة الحناوي​، مؤكدة أنهما بخير وبصحة جيدة بعد التواصل معها بشكل مباشر عبر الهاتف.

أكدت تماضر غانم في تصريحات صحفية أن أي خبر لم يصدر عن النقابة حصراً فهو عار عن الصحة تماماً.

أضافت تماضر غانم :" شائعات الوفاة تلاحق العديد من الفنانين السوريين في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الممثل السوري أيمن زيدان والممثل السوري محمد الشماط ،ويجب التأكد من صحة الخبر قبل نشره.

تعرض منذر رياحنة للضرب من أبناء جورج وسوف

نفى الفنان منذر رياحنة ما تردد عن تعرضه للضرب من قبّل أبناء الفنان جورج وسوف على هامش فعاليات حفل مهرجان جرش.

وقال منذر رياحنة من خلال “Et بالعربي”: “الحفلة كانت كتير حلوة وكتير انبسطت فيها، والأصداء كتير حلوة وبالعكس ما في أي مشاكل ولا شي”.

وكان رواد تويتر قد تداولوا ضرب منذر رياحنة من خلال تغريداتهم، التي جاءت كالتالي: “الفنان الأردني منذر الرياحنة يتعرض للاعتداء بالضرب من قبل ابناء جورج وسوف في مهرجان جرش”.

ووياحسرتي عليك يالفنان الاردني #منذر_رياحنه يتعرض لشجار من قبل ابناء #جورج_وسوف".

بينما قام منذر رياحنة بنشر صورة جمعته بالفنان جورج وسوف، من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”، وعلق عليها قائلاً: "نورتنا حبيب الكل سلطان الطرب جورج وسوف ...نورت بلدك ...بعد طول غياب ...#منذر_رياحنه اهم شي المعلقه".



زواج سوزان نجم الدين من حارس شخصي

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين حقيقة زواجها من حارس شخصي، بعد انتشار صورتهما على السوشيال ميديا، قبل أشهر قليلة.

وقالت سوزان تميم في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إن هذا الحديث شائعة لا أساس لها من الصحة، متعجبة من مصدر هذه المعلومات الخاطئة.

وأوضحت سوزان نجم الدين، أنها لا تعلم مصدر هذه الشائعات التي تحيط بحياتها الخاصة موجهة رسالة لمروجيها إلى ضرورة التوقف عن هذه الأمور.

كما أعلنت سوزان نجم الدين عن شائعة أخرى تتعلق بصحتها، قائلة إنها تفاجئت بمكالمات ورسائل هاتفية من أصدقائها وعائلتها يطمئنون على صحتها بعد الحديث حول نقلها إلى المستشفى.

ووصفت الفنانة السورية هذه الشائعات بأنها سخيفة، مشيرا إلى حالة التشويه والقلق الذي يتعرض له بعض المشاهير، وتأثيره على حياتهم الخاصة.

انتشرت صورة للنجمة سوزان نجم الدين مع حارس شخصي في إحدى الأماكن، وقال مصدر مقرب منها في تصريحات صحفية أنها التقطته في رحلة بحرية ورغب في التصوير معها لكنها لا تعرفه بشكل شخصي.

اعتزال إيمي سمير غانم

فتح الاعتذار المفاجئ للفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم عن عدم تسلم درع تكريم النجمين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم، حالة من التكهنات حول رغبة الثنائي في اعتزال الفن بسبب عدم قدرتهما على تخطي أزمة فقدان والديهما بعد صراع مع فيروس كورونا.

ولكن سرعان ما كشف الفنان المصري حسن الرداد، حقيقة اعتزال زوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا الفن بعد وفاة والديهما.

وردّ “الرداد” على أنباء انتشرت عبر مواقع إخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد باعتزال زوجته الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، وذلك بعد وفاة والديهما الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، خاصة بعد غيابهما عن تكريم والدهما في مهرجان الفضائيات العربية، حيث استلم الجائزة نيابة عنهما الفنان حسن الرداد.

وقال حسن الرداد في تصريحات صحفية: "إن ما قيل عن اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم هراء، وافتراءات من أناس لا يوجد في قلوبهم رحمة.. اللي فيهما مكفيهما".

وأكد حسن الرداد أن "الشائعات طالت كل أفراد العائلة، وأشيع أن سمير غانم مات وكان على قيد الحياة"، مشيرا إلى أن الشائعات طالت أيضا الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عندما نشرت بعض الصحف خبر وفاتها، وكانت على قيد الحياة.

وأشار حسن الرداد إلى أن النجمتين غابتا عن حفل التكريم، لأنهما ما زالتا بحالة نفسية سيئة منذ وفاة والديهما، ولا تستطيعان مقابلة أحد أو التحدث مع أحد.

محمد سعد

انتشرت قبل أشهر شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

ونفى المكتب الإعلامي للفنان محمد سعد في تصريحات صحفية :" أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات وأن سعد بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة المصدر".

حودة بندق

قبل أشهر قليلة أثيرت حالة كبيرة من الجدل بعد تعرض مطرب المهرجانات حودة بندق لحادث سير مروع على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى، ليلة الخميس، 9 سبتمبر.

ورغم مغادرة حودة بندق للمستشفى فور تلقيه الإسعافات الأولية؛ إلا أن هناك شائعات غير صحيحة ترددت حول وفاته بعد الحادث.

وعاد حودة بندق إلى منزله، بعد ساعات على دخوله المستشفى وإسعافه، والتأكد من عدم تعرضه لإصابات بالغة.