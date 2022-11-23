بسباعية في شباك كوستاريكا.. إسبانيا توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتخبات كأس العالم

استهل منتخب إسبانيا مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بانتصار كاسح على نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

أبطال العالم 2010 سيطروا على أحداث الشوط الأول من المباراة، حتى جاء هدف إسبانيا الأول عن طريق داني أولمو لاعب فريق لايبزيج الألماني في الدقيقة 11 من متابعة لتمريرة زميله بابلو جافي ليُسقط الكرة فوق نافاس، بعد جملة تكتيكية رائعة لكتيبة المدرب لويس إنريكي.

وضاعف ماركو أسينسيو تقدم الإسبان بهدف ثان في الدقيقة 21 بتسديدة يسارية رائعة من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من جوردي ألبا من الجهة اليسرى.

وسجل فيران توريس هدف منتخب إسبانيا الثالث في الدقيقة 31 بتسديدة في الزاوية الأرضية اليسرى من ركلة جزاء.

توريس عاد ليسجل الهدف الثاني له والرابع لإسبانيا في الدقيقة 54 مستغلًا خطأ مشتركا من دفاع كوستاريكا وحارس مرماهم كيلور نافاس.

وسجل بابلو جافي الهدف الخامس للإسبان في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة على الطائر من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ألفارو موراتا من الجهة اليسرى.

وأحرز البديل كارلوس سولير الهدف السادس لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 89 من متابعة لتسديدة زميله نيكو ويليامز التي تصدى لها كيلور نافاس.

واختتم البديل الآخر ألفارو موراتا مهرجان الأهداف لمنتخب إسبانيا بتسجيله الهدف السابع بعد تبادله الكرة مع أولمو ومن ثم تسديد كرة قوية بيسراه في الدقيقة 92.

بتلك النتيجة، اصبح رصيد إسبانيا لـ 3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد كوستاريكا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة التي تضم أيضًا اليابان وألمانيا.

تشكيل كوستاريكا

وضم تشكيل كوستاريكا كلا من:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كارلوس مارتينيز - أوسكار دوراتي - كيشير فولير - فرانسيسكو كالفو - براين أوفييدو

خط الوسط: يلتسين تيخيدا - سيلسو بورجيس - سول كامبل - جويسون بينيت

خط الهجوم: أنتوني كونتريرز

تشكيل إسبانيا

وضم تشكيل إسبانيا كلا من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - رودريجو - إيمريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بابلو جافي - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: فيران توريس - ماركو أسينيسو - داني أولمو